قلب الطاولة على الشارقة 6-2.. شباب الأهلي "سوبر الكرة الإماراتية"

حصد شباب الأهلي لقب كأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه، بعد تفوّقه على الشارقة 6-2، في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، على استاد آل مكتوم في دبي.

واستطاع "فرسان دبي" قلب الطاولة على الملك، والذي تقدم بهدفين في بداية المباراة، فجاء التقدم عن طريق عثمان كامارا من كرة هيأها له لوان بيريرا سدد منها على يسار الحارس "8".

وعزز موسي ماريغا من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني للملك من كرة وضعها عثمان كامارا على رأسه ليضعها داخل الشباك"26".

واستطاع كارتابيا تقليص الفارق بتسجيل هدف شباب الأهلي من ضربة جزاء تحصل عليها بعدما ابعد مدافع الشارقة عبد العزيز الكعبي، الكرة بيده من على خط المرمى، ليحصل على البطاقة الحمراء من قبل الحكم سلطان المرزوقي"36".

ونجح كارتابيا في مناسبة ثانية من إدراك التعادل لفريقه الأهلي من كرة تلقاها من حارب عبد الله، سددها من داخل الصندوق لتعبر من بين قدمي حارس الشارقة إلى داخل الشباك "43".

ومنح يحيى الغساني شباب الأهلي الهدف الثالث من كرة وضعها بشكل مميز على يسار عادل الحوسني"45+5".

وواصل شباب الأهلي أفضليته في الشوط الثاني على مستوى النتيجة، وتمكن من تسجيل الهدف الرابع عن طريق ماتيوساو من متابعة لعرضة كارتابيا انقض عليها قبل مانولاس وحولها إلى داخل المرمى "69".

وعزز حارب عبد الله تقدم شباب الأهلي مستغلا خطأ مانولاس لينفرد بالمرمى من وسط الملعب وينجح بمجهود فردي من تسجيل الهدف الخامس "79".

ووضع البديل يوري سيزار بصمته في شباك الشارقة بتسجيله الهدف السادس والأخير من خطأ دفاعي واضح لتنتهي المباراة بتلك النتيجة"89".