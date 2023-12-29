كوزمين: سنقدم أي تضحية للمحافظة على اللقب

أكد مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين أن «الملك» يخوض مباراة شباب الأهلي اليوم على لقب كأس السوبر، بهدف واحد وهو تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن الفريق سيقدم أي تضحية ممكنة للمحافظة على لقب كأس السوبر، الذي يحمله منذ الموسم الماضي.

وقال كوزمين في مؤتمر صحافي: «شباب الأهلي فريق جيد جداً، ويمتلك تاريخاً كبيراً، ونحن نعلم أننا تنتظرنا مباراة صعبة، خصوصاً أنه يمتلك لاعبين لديهم إمكانات جيدة جداً، إلى جانب تميزهم بالسرعة والقوة».

وتابع: «أتوقع أن من سيتحكم بنسق اللعب، ويكون أكثر تركيزاً في الملعب، سيتمكن من تحقيق الفوز».

وقلل المدرب الروماني من تأثير غيابات شباب الأهلي، وقال: «لا أتوقع أن تكون هناك تغييرات جذرية في صفوف الفريق، والأمر نفسه بالنسبة للشارقة، وإن كنت أتمنى أن نستعيد لاعباً أو لاعبين، بينما على مستوى مشكلة إهدار الفرص، نعمل على حل هذه المشكلة خصوصاً في اللمسة الأخيرة على المرمى، حيث نأمل ألا تحدث في مباراة كأس السوبر». وشدد كوزمين على أهمية الفوز باللقب، وقال: «خوض البطولة في هذا التوقيت من الموسم له تأثير معنوي إيجابي بالنسبة للفريق الذي سينال اللقب، لذلك نتمنى أن يحالفنا التوفيق، في المقابل نحن نخوض خامس نهائي في آخر موسمين، وهذا الرقم يوضح حجم العمل في الشارقة، على الرغم من أننا أحياناً لا نمر بأفضل حالاتنا».

واختتم تصريحاته بالرد على سؤال حول أكثر ما يخيفه في فريق شباب الأهلي، وقال: «أنا بطبعي لا أخاف ولدي ثقة كبيرة في أن يقدم الشارقة مستوى جيداً، وأن يظهر اللاعبون بأفضل حالاتهم كما تعودنا منهم في المباريات الصعبة، كما أتمنى أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً يزيد من نجاح اللقاء».

كايو: نرغب في تكرار فرحة الموسم الماضي

قال لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس: إن «الملك» يخوض مباراته أمام شباب الأهلي بتركيز كبير، مشدداً على أن جميع لاعبي الفريق يرغبون في تكرار الفرحة التي حققها في الموسم الماضي بفوزه باللقب.

وأوضح في مؤتمر صحافي: «أتمنى أن أساعد فريقي في تحقيق الفوز، لقد عملنا مع الجهاز الفني خلال التدريبات على تنفيذ بعض الخطط، وسنعمل على تقديم كل ما لدينا».

وتابع: «من جانبي سأبذل كل جهدي حتى أجعل جمهور الشارقة سعيداً، كما سأحاول تسجيل الأهداف لإسعاد عائلتي، وأن نحتفل في نهاية المباراة بالحصول على اللقب».

مدرب الشارقة:خوض البطولة في هذا التوقيت من الموسم له تأثير معنوي إيجابي في البطل.