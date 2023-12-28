«السوبر المصري» في أبوظبي.. الأهلي لمواصلة الهيمنة أم فرحة أولى لـ «فيوتشر»

تتجه الأنظار في التاسعة مساء اليوم صوب استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الذي يحتضن مواجهة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم، في لقاء يبحث فيه «الأحمر» عن تعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب الـ14 له في المسابقة، بينما يريد منافسه كسر الهيمنة وتحقيق لقبه الأول. وتسبق اللقاء مباراة تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا التي تنطلق في الساعة 05:00 عصراً.

وجاء تأهل الأهلي إلى نهائي السوبر عقب الفوز الصعب على سيراميكا بهدف نظيف في الدور نصف النهائي، بينما خطف فيوتشر بطاقة الصعود على حساب بيراميدز في مباراة شهدت ركلات ترجيح ماراثونية، قبل أن يحسمها لصالحه بنتيجة 14-13، بعد أن كان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها كأس السوبر بمشاركة أربعة أندية، ويخوض الأهلي المنافسة بصفته بطل الدوري وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، فيما تم اختيار فيوتشر بصفته صاحب المركز الرابع، علماً بأنه جرى استبعاد الزمالك تنفيذاً لعقوبة انسحابه من النسخة الماضية.

وينفرد الأهلي بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بواقع 13 مرة من أصل 20 نسخة، مقابل أربع مرات للزمالك، ومرة واحدة لطلائع الجيش، وحرس الحدود، والمقاولون العرب، بينما لدى فيوتشر فرصة تاريخية لدخول السجل الذهبي، خصوصاً أن منافسه في اللقاء لا يمر بأفضل فتراته ويعاني إرهاقاً بسبب ضغط المباريات.

وعلى الورق تصب التوقعات في صالح فوز الأهلي، عطفاً على إمكانيات لاعبيه والخيارات المتنوعة لمدربه، كما أن الفريق يمر بحالة معنوية جيدة، إذ حصل الأسبوع الماضي على برونزية كأس العالم للأندية، ولا يعاني غيابات مؤثرة على غرار منافسه.

بدوره سيكون فيوتشر مطالباً بتحدي الغيابات في صفوفه، إذ يغيب محمد فاروق بسبب إصابة عضلية، وعمر كمال للإصابة في عضلة الساق، فيما يستمر كذلك غياب صانع الألعاب، ناصر ماهر لأسباب فنية.

250 ألف دولار في انتظار البطل

يحصل الفريق الفائز بلقب كأس السوبر المصري على 250 ألف دولار، إلى جانب الكأس والميدالية الذهبية، فيما ينال صاحب المركز الثاني 125 ألف دولار، وميدالية فضية، في حين يحصد صاحب المركز الثالث 75 ألف دولار وميدالية برونزية، ويحصل صاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.