شباب الأهلي بالزي الأحمر والشارقة بـ «الأبيـض» في كـــأس السوبر

عقدت رابطة المحترفين، أمس، الاجتماع الفني لكأس السوبر الإماراتي التي ستجمع فريقي شباب الأهلي والشارقة، عند الساعة 19:45 بعد غد الجمعة على ستاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وترأس الاجتماع مدير إدارة الدعم المؤسسي، مصعب المرزوقي، وحضره ممثلو ناديي شباب الأهلي والشارقة، وإدارة الحكام، وشرطة دبي، وشركة الأمن الخاصة، والإسعاف، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي النصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجستية للفريقين، والأمور الفنية والتنظيمية لهذا الحدث المرتقب، حيث سيكون فريق شباب الأهلي على يسار المنصة، وفريق الشارقة على يمينها.

واستعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة، حيث سيرتدي فريق شباب الأهلي الطقم الأحمر كاملاً، بينما سيلعب الشارقة بالطقم الأبيض كاملاً. وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

جدير بالذكر أن البوابات ستفتح قبل ساعتين من انطلاق المباراة، وستكون الجماهير على موعد مع احتفاليات وعروض خارجية في محيط استاد آل مكتوم، إضافة إلى جوائز عينية مقدمة من شركاء رابطة المحترفين الإماراتية داخل وخارج الملعب.

بوابات الدخول لجماهير الفريقين

جماهير فريق شباب الأهلي:

• فئة «بريميوم»: يسار المنصة بوابة 4.

• الدرجة الأولى: بوابة 10 و11.

• الدرجة الثانية: البوابات 6 و7 و8.

جماهير فريق الشارقة:

• فئة «بريميوم»: يمين المنصة بوابة 20.

• الدرجة الأولى: بوابة 13 و14.

• الدرجة الثانية: البوابات 16 و17 و18.