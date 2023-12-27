تغريم وليد عباس 50 ألف درهم

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، تغريم لاعب شباب الأهلي، وليد عباس، 50 ألف درهم، وإيقافه مباراة واحدة لاعتدائه على لاعب من الفريق المنافس خلال مباراة الفريق الأخيرة، كما تم تغريم شباب الأهلي 10 آلاف درهم، لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على جماهير الفريق المنافس وإشعال العبوات الدخانية، كما وجّهت اللجنة إنذاراً لنادي الشارقة لقيام جماهيره بالتلفظ بألفاظ بحق حكم المباراة، علماً بأن شباب الأهلي لعب في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين أمام الوصل، فيما لعب الشارقة أمام عجمان.

وقررت اللجنة كذلك، تغريم نادي الوصل 20 ألف درهم، لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على جماهير الفريق المنافس والنزول إلى أرض الملعب.

وعلى صعيد دوري الناشئين تحت 17 سنة «أ»، ذكر اتحاد كرة القدم عبر موقعه الرسمي، أن لجنة الانضباط قررت إيقاف لاعب نادي الإمارات، حمد الشحي، ثلاث مباريات، وتغريمه 3000 درهم لقيامه بحركات وإشارات فاضحة باليدين، وتوجيه عقوبة الإنذار لمدرب حتا، أسامة اخريب، وتغريمه 4000 درهم للتلفظ بألفاظ بحق لاعبين وإداريين من الفريق المنافس.

وعلى صعيد دوري الأشبال تحت 14 سنة «ب»، قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي دبا الحصن، علي هيثم الظهوري، ثلاث مباريات، وتغريمه 1500 درهم للقيام بحركة غير أخلاقية للجماهير.