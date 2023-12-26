تغريم وإيقاف لاعب شباب الأهلي وليد عباس

قررت لجنة الإنضباط في اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، تغريم لاعب شباب الأهلي وليد عباس 50 ألف درهم، وإيقافه مباراة واحدة لاعتدائه على لاعب من الفريق المنافس خلال مباراة الفريق الأخيرة، كما تم تغريم شباب الأهلي 10 الاف درهم لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على جماهير الفريق المنافس وإشعال العبوات الدخانية، كما وجهت اللجنة إنذارا لنادي الشارقة لقيام جماهيره بالتلفظ على حكم المباراة، علما أن شباب الأهلي لعب في الجولة الماضية لدوري أدنوك للمحترفين أمام الوصل، فيما لعب الشارقة أمام عجمان.

وقررت اللجنة كذلك تغريم نادي الوصل 20 ألف درهم لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على جماهير الفريق المنافس والنزول لارض الملعب.

وعلى صعيد دوري الناشئين تحت 17 سنة «أ» ذكر اتحاد كرة القدم عبر موقعه الرسمي، أن لجنة الانضباط قررت إيقاف لاعب نادي الإمارات حمد الشحي ثلاث مباريات وتغريمه 3000 درهم لقيامه بحركات واشارات فاضحة باليدين، وتوجيه عقوبة الإنذار لمدرب حتا أسامة اخريب وتغريمه 4000 درهم للتلفظ على لاعبين واداريين من الفريق المنافس.

وعلى على صعيد دوري الاشبال تحت 14 سنة «ب» قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي دبا الحصن علي هيثم الظهوري ثلاث مباريات وتغريمه 1500 درهم للقيام بحركة غير أخلاقية للجماهير.