صحيفة: الجزيرة ينافس بروج على نجم مانشستر يونايتد السابق

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن نادي الجزيرة أبدى رغبته في التعاقد مع المدافع مروان فيلايني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة «فوتبال كرانت»، إن اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً لديه عروض عدة، بعدما أصبح لاعباً حراً، بانتهاء عقده مع نادي «إس دي تايشان» الصيني.

وأوضحت: «لاعب مانشستر يونايتد السابق، أكد أنه لا يفكر في اعتزال كرة القدم، في الوقت الذي تلقى فيها عروضاً عدة، أبرزها من الجزيرة الإماراتي، والشباب السعودي، وأندية تركية عدة إلى جانب كلوب بروج البلجيكي».

وأشارت إلى أن فيلايني قد يعود إلى الدوري البلجيكي للمرة الأولى منذ 2008 عندما انتقل من ستاندر ليغ إلى إيفرتون الإنجليزي، مقابل 22 مليون يورو، ليخوض بعدها تجربة مثيرة في «البريمير ليغ» بانتقاله إلى مانشستر يونايتد في 2013، مقابل 32 مليون يورو، إذ لعب في صفوف العملاق الإنجليزي حتى 2019، ثم توجه صوب الدوري الصيني، بانضمامه إلى شاندونغ مقابل 7 ملايين يورو، بينما آخر تجاربه كانت مع «إس دي تايشان» الصيني.

يذكر أن نادي الجزيرة يضم في صفوفه خمسة لاعبين أجانب، هم الهولندي كريم رقيق، والكونغولي نيسكينز كيبانو، والإسباني أليخاندرو بوزويلو، والموريتاني أبوبكر كمارا، والبرازيلي فرناندو لوكاس مارتينيز.

من جهة أخرى، أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي عن مواجهة الجزيرة ودياً في الثالث من فبراير المقبل.

وذكر النادي الروسي على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أنه سيخوض مباراة ودية خلال معسكره في أبوظبي ضد الجزيرة في الثالث من فبراير عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت الإمارات.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات سبارتاك موسكو للمباريات المتبقية من الدوري الروسي الذي يتوقف بسبب عطلة الشتاء، بينما يستعد «فخر أبوظبي» إلى خوض النصف الثاني من الموسم أثناء فترة توقف دوري أدنوك للمحترفين، لمشاركة المنتخب الوطني في كأس أمم آسيا 2023 في قطر.