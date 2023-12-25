7 فرق تعود من ملاعب المنافسين بنتائج إيجابية في دوري «الأولى»

نجحت سبعة من الفرق الثمانية التي حلت ضيفا على ملاعب المنافسين في الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى، في العودة إلى ملاعبها بنتائج إيجابية، بعد ان قدمت أداءا مميزاً استحقت من خلاله تعزيز رصيدها، وذلك في المباريات التي اقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، بينما كان الفجيرة الفريق الوحيد الذي ظفر بالنقاط على ملعبه عندما هزم مصفوت 4-1.

ومن الملفت في مباريات الجولة 13، أن الفرق التي كانت تحتل المراكز الأربعة الأولى تعرضت جميعها لإهدار النقاط، حيث تعادل المتصدر العروبة بملعبه مع «غلف إف سي» (3-3)، وتعادل الوصيف الظفرة مع التعاون (1-1) على ملعب الأخير، وتعادل دبا الفجيرة بملعبه مع ضيفه دبا الحصن من دون أهداف، بينما خسر «يونايتد اف سي» أمام ضيفه الجزيرة الحمراء (2-1)، كما فاز العربي على مستضيفه الذيد (2-1)، وفاز مسافي على مستضيفه الرمس (6-2) وتعادل سيتي مع ضيفه الحمرية (2-2)،

وبموجب هذه النتائج واصل العروبة صدارة الترتيب برصيد 32 نقطة، يليه الظفرة 24 نقطة نقطة، ثم دبا الحصن 22، والعربي 20، فيما يبلغ رصيد كل من دبا الفجيرة ومسافي والفجيرة والجزيرة الحمراء 19 نقطة، ثم الذيد و«يونايتد إف سي» ولكل منهما 18 نقطة، والحمرية 15، والتعاون 14، وغلف يونايتد 13، ولكل من مصفوت و«سيتي» ست نقاط، واخيراً الرمس بثلاث نقاط.

ويتصدر ترتيب الهدافين لاعب الفجيرة الجزائري عكاشة حمزاوي برصيد 10 أهداف، وهو نفس رصيد لاعب الظفرة الانجليزي بنيك افوبي، ثم لاعب العروبة الحساني تامبورا، ولاعب و«يونايتد إف سي»، الأرجنتيني لويس توريس، ولاعب العربي البرازيلي ادبلتون جونيور ولكل منهم سبعة أهداف.





الأفضل في الجولة 13 لدوري الدرجة الأولى

أفضل فريق: (العربي) بعد أن حقق فوزا مهما على الذيد بنتيجة 2-1.

افضل مدرب مواطن: بدر طبيب (التعاون) إذ قاد فريقه لتعادل ثمين مع الظفرة مصحوباً بأداء فني مميز.

أفضل مدرب أجنبي: عبدالله عمر (غلف إف سي) إذ قاد فريقه لتعادل ثمين أمام العروبة أوقف من خلاله سلسلة انتصارات المتصدر.

أفضل لاعب أجنبي: البرازيلي وينير دوس سانتوس (غلف إف سي)، مناصفة مع لاعب العروبة المالي الحساني تامبورا.

أفضل لاعب مواطن: راشد عيسى لاعب (العربي) حيث ساهم بشكل قوي في فريقه على الذيد، مناصفة مع لاعب التعاون ماجد درويش الذي ساهم باقتناص فريقه نقطة التعادل مع الظفرة.

أفضل حارس مرمى: عبدالله القميش (دبا الحصن) بعد نجاحه بالتصدي لعدة هجمات في مواجهة دبا الفجيرة، مهدت لنيل نقطة ثمينة أبقت الفريق في المركز الثالث.