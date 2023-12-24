العين يتقدم وشباب الأهلي يتراجع.. الوصل بطلاً للشتاء من دون خسارة

توج فريق الوصل بطلاً للشتاء في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك إثر حسمه قمة الجولة 12 من المسابقة على حساب ضيفه ومطارده شباب الأهلي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم بين الطرفين مساء اليوم، رافعاً رصيده إلى 30 نقطة.

واللافت أن "الإمبراطور" على مدار المباريات الـ 12 لم يتذوق فيها مرارة الهزيمة (فاز 9 تعادل 3)، كما أنه حقق الفوز أمام الأندية المنافسة على غرار انتصاره على العين 3-1 وشباب الأهلي 2-1 والجزيرة 4-2 والشارقة 3-1.

وصعد العين إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بفوزه على البطائح 3-1 وخسارة شباب الأهلي، وأصبح "الزعيم" أكثر فرق الدوري تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول حتى الآن بواقع (18 هدفا)، فيما اشترك لاعب البطائح سيكو بابا في أكثر من نصف أهداف فريقه في الدوري (8 من 15 - سجّل 4 وصنع 4).

وسقط الشارقة في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه عجمان، وشهد المباراة تسجيل ثاني أسرع هدف في تاريخ المواجهات بين الفريقين الذي سجله لاعب عجمان علي مدن في الدقيقة الخامسة و12 ثانية، بينما كان هدف مارسيلينهو في موسم 2009 في الدقيقة 1 و17 ثانية.

وتلقى الوحدة خسارة مفاجئة خارج ملعبه على يد خورفكان 2-3، ليعود بذلك الفريق لدائرة النتائج المتذبذبة ويفرط في فرصة اختتام عام 2023 في المركز الرابع، بينما تقدم خورفكان إلى المركز العاشر مبتعداً نسبياً عن منطقة الخطر.

وسجل فريق الجزيرة ثلاثة في شباك حتا في اللقاء الذي انتهى لصالحه 3-1، ليصب أكثر فرق المسابقة تسجيلاً بلاعبين متنوعين بواقع (12 لاعباً)، كما أن الهدف الذي سجله مهاجم الفريق في الدقيقة 90 عزز به موقفه في صدارة هدافي الجزيرة في شباك "الاعصار" بـ 9 أهداف.

وواصل النصر صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي الذي جاء بصعوبة بالغة على حساب الإمارات 2-1، في لقاء أكمله "الصقور" بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد لاعب الوسط سالم علي بالبطاقة الحمراء.

وحول بني ياس تأخره أمام اتحاد كلباء من خسارة صفر – 1، إلى فوز بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي شهد مواصلة اللاعب تاولانت سفيري لتألقه، إذ سجل هدف تقليص الفارق وهو رابع هدف له في آخر 5 أهداف.



جدول الترتيب بعد الجولة 12

الوصل 30

العين 25

شباب الأهلي 24

الشارقة 22

الجزيرة 20

الوحدة 20

البطائح 16

بني ياس 16

النصر 15

خورفكان 13

اتحاد كلباء 12

عجمان 11

حتا 5

الإمارات 5



ترتيب الهدافين

لابا كودجو (العين) 10

عمر خريبين (الوحدة) 9

فابيو ليما (الوصل) 8

علي مبخوت (الجزيرة) 7



صانعو الأهداف

نيكولاس خمينيز (الوصل) 8

أحمد نور الله (الوحدة) 5

ايريك جورجنيتس (العين) 5

سيكو بابا (البطائح) 4



تصدي الحراس

فهد الظنحاني (بني ياس) 59

سهيل عبدالله (الإمارات) 48

أبراهيم عيسى (البطائح) 47

سالم خيري (حتا) 39