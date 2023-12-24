الوصل يضرب 3 عصافير بحجر واحد في ليلة الانتصار على شباب الأهلي

انتزع الوصل ثلاث نقاط ثمينة من شباب الأهلي بالفوز عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد راشد في دبي، ضمن المرحلة 12 من المسابقة.

وضرب الوصل بهذا الانتصار ثلاثة عصافير بحجر واحد، إذ وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه العين إلى خمس نقاط، وانتزع لقب الشتاء قبل جولة واحدة من ختام مرحلة الذهاب، وحافظ كذلك على رصيده خاليا من الهزائم.

وجاءت أفضلية التقدم على مستوى النتيجة لمصلحة شباب الأهلي، بفضل لاعبه البرازيلي، جويلهيرم داسيلفا في الدقيقة الثامنة، وعادل النتيجة للوصل، السويسري هاريس سيفيروفيتش، «39»، ثم عاد كايو كانيدو ورجح كافة «الإمبراطور» بتسجيله هدف الفوز «86».

ورفع الوصل رصيده للنقطة 30، في حين تراجع فرسان دبي، للمركز الثالث على سلم الترتيب العام، برصيد 24 نقطة.