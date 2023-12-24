الجزيرة يهزم «الإعصار» ويبلغ النقطة الـ 20

واصل فريقا الجزيرة والنصر انتصاراتهما، أمس، في اليوم الأول من الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ تمكن الجزيرة من الفوز على ضيفه حتا بنتيجة 3-1، بينما حقق النصر فوزاً صعباً على ضيفه فريق الإمارات بنتيجة 2-1. وفي لقاء ثالث، أحرز بني ياس فوزاً ثميناً على حساب ضيفه كلباء بنتيجة 2-1.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، أحرز أحدهما كيكي سواريس، بالخطأ في مرماه في الدقيقة «13»، بينما سجل الثاني لاعب الجزيرة فيرناندو، بخطأ يتحمله أيضاً حارس مرمى حتا، سالم خيري «41».

وفي الشوط الثاني، تمكن حتا من تقليص الفارق، بهدف عن طريق علي عيد من متابعة لعرضية دورو دابو «80».

ثم عاد علي مبخوت ووسع الفارق من جديد بتسجيله الهدف الثالث للجزيرة «90». ورفع الجزيرة رصيده إلى 20 نقطة، في المركز الخامس، فيما توقف رصيد حتا عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.

في المقابل، خطف النصر فوزاً مثيراً من «الصقور». وكانت البداية مفاجئة، إذ تمكن «الصقور» من التقدم بهدف عن طريق مهاجمه الإسباني ألكاسير في الدقيقة «45+2»، بعدما كان يلعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد لاعبه سالم علي.

وفي الشوط الثاني، استطاع النصر أن يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة من عُمر المباراة، إذ تمكن جوستافو من أن يُدرك التعادل «88»، وبعد ثماني دقائق تحصل «العميد» على ضربة جزاء، نجح الإيطالي غابياديني في أن يُترجمها إلى هدف. ورفع النصر رصيده إلى النقطة 15، وظل «الصقور» بنقاطه الخمس في المركز الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز بني ياس على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 2-1. وافتتح كلباء التسجيل بفضل لاعبه السلوفيني فيليب كيش في الدقيقة «36»، لكن بني ياس عاد للتعادل، بفضل ضربة جزاء تحصل عليها عند الدقيقة «52»، ومعها تم طرد مدافع كلباء سلطان عادل. وسجل التعادل لبني ياس الألباني سيفيري. وانتزع بني ياس الفوز بهدف نياكاتيه في الدقيقة الأخيرة «90+4». ورفع بني ياس رصيده إلى 16 نقطة، بينما ظل كلباء بـ12 نقطة.