زيادة

طلب عدد كبير من جمهور الوصل على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، زيادة عدد المقاعد المخصصة لأنصار «الإمبراطور» في مباراة شباب الأهلي غداً، في دوري أدنوك للمحترفين على استاد راشد، بعدما نفدت جميع التذاكر المخصصة لجمهور الوصل في أقل من 24 ساعة من طرحها للبيع.

تغيير

يتحدث مراقبون عن أن هناك تغييراً مرتقباً على صعيد إدارة أحد أندية المحترفين بعد الانتقادات الكبيرة التي طالتها في أعقاب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، رغم التعاقدات الكبيرة التي تمت على صعيد الفريق.

عتاب

عاتب مدرب لفريق في دوري «الهواة» تمت إقالته في فترة سابقة، مقربين منه، بداعي أنهم لم ينصفوه، مؤكداً أنهم يعلمون أن الفريق كان بحاجة لتعاقدات مهمة في أكثر من مركز، وأن ذلك أثر سلباً في النتائج.

تدخين

اشتكت جماهير من ظاهرة تدخين البعض للسجائر الإلكترونية في مدرجات بعض مباريات دوري المحترفين، قائلين إن ذلك يتم رغم وجود المراقبين، وأكدوا أنهم تضرروا من ذلك، وقد يدفعهم هذا مستقبلاً إلى العزوف عن الذهاب إلى الملاعب.

استفسار

استفسر لاعب برازيلي يلعب لنادٍ في المحترفين من المدرب بعدما أجلسه أكثر من مباراة على دكة الاحتياط، رغم حديث سابق للمدرب عن أنه من أعمدة الفريق، فرد عليه المدرب بأن له حسابات فنية خاصة.

حديث

وجّه عضو مجلس إدارة نادٍ في المحترفين لاعبي فريقه إلى ضرورة الحصول على إذن مسبق قبل إجراء أي حديث إعلامي في غير أيام المباريات الرسمية، وذلك حتى لا يكون هناك أي ضغط نفسي على الفريق.

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