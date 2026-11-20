نفت فانيسا براينت، أرملة نجم كرة السلة الراحل كوبي براينت، مشاركتها في أي محادثات لشراء فريق لوس أنجلوس سباركس، بعدما ورد اسمها إلى جانب الإسباني باو غاسول، زميل زوجها السابق في لوس أنجلوس ليكرز، ضمن مجموعة قيل إنها تسعى لشراء الفريق المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات.

وذكر موقع «توك سبورت»، نقلاً عن «سبورتس بيزنس جورنال»، أن التقرير وضع براينت وغاسول ضمن مجموعة مهتمة بشراء الفريق من مالك حصة الأغلبية مارك والتر، فيما أفادت مجلة «بيبول»، نقلاً عن «بلومبرغ»، بأن والتر يسعى إلى بيع الفريق ومنشآته التدريبية الجديدة مقابل 700 مليون دولار.

وردّت براينت عبر «إنستغرام» قائلة إنها لم تُجرِ أي محادثات بشأن تملّك فريق في دوري المحترفين للرجال أو السيدات، وإنها كانت ستعلن الأمر لو حدث، ثم أوضحت في منشور ثانٍ أنها تتحدث عن نفسها فقط ولا تعرف ما إذا كانت الأطراف الأخرى تجري محادثات من جانبها.

وامتنع متحدث باسم غاسول عن التعليق على الصفقة المحتملة، واكتفى بالقول إن شركته منفتحة على دراسة الفرص الاستثمارية، وسبق للنجم الإسباني أن شارك ضمن مجموعة استثمرت في دوري المحترفات خلال جولة لجمع رأس المال عام 2022، كما توّج مع كوبي براينت بلقب دوري المحترفين مرتين مع ليكرز، في 2009 و2010.

وإذا تم البيع بالسعر المطلوب، فستتجاوز قيمة الصفقة ضعفي الرقم القياسي السابق لبيع فريق في دوري المحترفات، والبالغ 300 مليون دولار في صفقة كونيتيكت صن، فيما تتابع فانيسا براينت مباريات سباركس بانتظام، وترأس مؤسسة «مامبا ومامباسيتا» الرياضية التي تحمل اسم زوجها الراحل وابنتهما جيانا.