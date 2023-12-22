31 لاعبا في قائمة المنتخب تحضيراً لكأس آسيا

أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، اليوم القائمة الجديدة الموسعة للمنتخب التي ضمت 31 لاعباً، استعداداً لخوض معسكر داخلي في أبوظبي من 26 الجاري حتى موعد السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة في 8 يناير المقبل، للمشاركة في كأس آسيا المقررة في قطر من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبلين. ويخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام قيرغزستان 30 الجاري، وأمام عمان 6 يناير.

وضمت القائمة الجديدة: خالد عيسى وعلي خصيف، وحسن حمزة وخالد توحيد وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وعمر حسين هيكل ويوسف المهيري وأحمد عبدالله جميل وخالد الظنحاني وزايد سلطان وعبدالرحمن صالح وعبدالله إدريس وبدر ناصر وعلي سالمين ويحيى نادر ومحمد عباس وحازم محمد وماجد راشد وعبدالله رمضان وطحنون الزعابي وعبدالله حمد ويحيى الغساني وحارب عبدالله وفابيو ليما وعلي صالح وعلي مبخوت وسلطان عادل وعيسى خلفان وكايو كانيدو.

وباستثناء بعض التغييرات الطفيفة ضمت القائمة نفس الوجوه السابقة التي شاركت في مباراتي نيبال والبحرين الأخيرتين، فقد تم استبعاد الحارس محمد الشامسي في حين شهدت ضم بدر ناصر وكذلك عودة يوسف المهيري وعبدالله حمد.