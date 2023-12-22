حكم بلغاري يدير لقاء خورفكان والوحدة

اعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس" أن لجنة الحكام في اتحاد الكرة عينت طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي البلغاري جيورجي كاباكوف لإدارة مباراة فريقي خورفكان والوحدة المقررة الأحد المقبل، على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين.

ويضم طاقم التحكيم كلا من الحكمين المساعدين مارتين مارغاريتوف ومارتين فينيف، وراشد عبدالله حكما رابعا، وايفايلو ستو يانوف حكما للفيديو، وطلال النعيمي حكم فيديو مساعد.