3 قمم في الجولة الـ 13 من دوري «الأولى»

تنطلق عند الساعة 4:45 من مساء اليوم، منافسات الجولة الـ13 لدوري الدرجة الأولى التي تستمر على مدار يومين. وتتميز الجولة الحالية بأنها ستشهد مواجهات صعبة وقوية لفرق المراكز الأربعة الأولى، إذ يستضيف المتصدر العروبة فريق «غلف إف سي»، بينما يحل الظفرة صاحب المركز الثاني ضيفاً ثقيلاً على التعاون، كما سيلتقي مساء اليوم الفجيرة مع مصفوت والرمس مع مسافي، ويستضيف دبا الفجيرة بملعبه جاره دبا الحصن في قمة الحفاظ على المركز الثالث، وفي بقية المباريات يلتقي يونايتد مع الجزيرة الحمراء، والذيد مع العربي، وسيتي مع الحمرية.

ويتصدر ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى العروبة برصيد (31) نقطة، يليه الظفرة (23)، ودبا الحصن (21)، ودبا الفجيرة (18)، يليهم يونايتد والذيد ولكل منهما (18)، ثم العربي (17)، ويملك كل من الجزيرة الحمراء والفجيرة ومسافي (16)، و«غلف إف سي» (15)، والحمرية (14)، وغلف يونايتد والتعاون ولكل منهما (13)، وفي المراكز الأخيرة يبلغ رصيد مصفوت ست نقاط، و«سيتي» خمس، والرمس ثلاث.

وتبرز في الجولة الـ13 ثلاث قمم كروية، إذ تعد مباراة العروبة مع «غلف إف سي» قمة منتظرة لأهميتها بالنسبة لأصحاب الأرض، ولما تضمه من لاعبين مميزين، فضلاً عن ثقافة الفوز التي يتمتعان بها، مما يوحي بمباراة هجومية من الطراز العالي، إذ يطمح العروبة لتعزيز الصدارة بفارق مريح من النقاط، ويدرك «غلف إف سي» أهمية نقاط مباراة اليوم التي يمكن أن تقفز به إلى ترتيب افضل.

وتعد مواجهة الظفرة مع مستضيفه التعاون إحدى أصعب مباريات الجولة الحالية، نظراً للظروف المحيطة بها، ومنها ملعب التعاون الذي يعد من الملاعب العنيدة على الضيوف، والأسلوب الدفاعي الذي يلعب به أصحاب الأرض، إضافة إلى أهمية نقاط المباراة بالنسبة لفريق التعاون الذي تعرض للخسارة في آخر ثلاث مباريات، ما يحفزه لخوض مباراة قوية لإيقاف نزف النقاط.

وتبرز إلى الواجهة القمة التاريخية بين دبا الحصن ودبا الفجيرة التي تعد أحد أقدم وأقوى ديربيات الإمارات الشمالية، حيث يبحث دبا الحصن بقيادة مدربه المصري طارق السيد عن فوز مهم يبقيه في المركز الثالث على أقل تقدير، أو يقوده لمركز الوصيف، إذا ما تعثر الظفرة، وفي السياق نفسه يبحث دبا الفجيرة عن فوز مهم يبقيه في صلب المنافسة.