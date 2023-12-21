لابا يتصدر الهدافين الأجانب في تاريخ العين

سجل مهاجم فريق العين، التوغولي لابا كودجو، ثنائية في شباك خورفكان خلال انتصار «الزعيم» مساء أمس 4-1، ليرفع حصيلته التهديفية إلى 96 هدفاً، ويصبح بذلك أفضل هداف أجنبي في تاريخ «الزعيم» في الدوري، وثاني الهدافين في المجمل (مواطنين وأجانب)، متفوقاً على الأسطورة الغاني أسامواه جيان، لكن يفصله 21 هدفاً لمعادلة الهداف التاريخي أحمد عبدالله (الغزال الأسمر) الذي يملك 117 هدفاً.

وظلت حصيلة جيان (95 هدفاً) صامدة منذ رحيله عام 2015، لكن المتألق لابا استطاع أن يكسر الرقم في مباراته الـ100 بقميص «البنفسجي». وكان لابا افتتح رصيده التاريخي في مباراة كلباء ضمن الجولة الأولى موسم 2020 خلال فوز العين 3-2.

وسجل لابا 96 هدفاً خلال 100 مباراة، منذ انتقاله إلى العين، قادماً من نهضة بركان المغربي عام 2019، وأحرز في موسمه الأول 19 هدفاً، والثاني 13، والثالث 26، والرابع 28، بينما وصلت أهدافه الموسم الحالي إلى 10 أهداف.