لابا يتصدر الهدافين الأجانب في تاريخ العين.. ويطارد رقم «الغزال الأسمر»

سجل مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو ثنائية في شباك خورفكان خلال انتصار «الزعيم» مساء اليوم 4 -1، ليرفع حصيلته التهديفية إلى 96 هدفا، ويصبح بذلك أفضل هداف أجنبي في تاريخ «الزعيم» في الدوري، وثاني الهدافين في المجمل (مواطنين وأجانب) متفوقاً على الأسطورة الغانية، اسامواه جيان، لكن يفصله 21 هدفاً لمعادلة الهداف التاريخي أحمد عبدالله «الغزال الأسمر» الذي يملك 117 هدفاً.

وظلت حصيلة جيان والبالغة 95 هدفاً صامدة منذ رحيله عن صفوف الفريق عام 2015، لكن المتألق لابا استطاع أن يكسر الرقم في مباراته الـ 100 بقميص «البنفسجي». وكان لابا افتتح رصيده التاريخي في مباراة كلباء ضمن الجولة الأولى موسم 2019-2020 خلال انتصار «الزعيم» 3-2.

وسجل التوغولي لابا كودجو حالياً 96 هدفاً سجلها خلال 100 مباراة، منذ انتقاله إليه قادماً من نهضة بركان المغربي عام 2019، وقد أحرز في موسمه الأول 19 هدفاً، والثاني 13، والثالث 26 والرابع 28، بينما وصلت أهدافه في الموسم الجاري بعد ثنائيته في خورفكان إلى 10 أهداف.