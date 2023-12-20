شباب الأهلي يراهن على «طفلي فلامينغو» أمام الشارقة والوصل

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن شباب الأهلي أصبح يراهن على سيزار وليما الملقبين بـ«طفلي فلامينغو» في قيادة خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة.



وقالت صحيفة «فلامينغو أر جيه» إن اللاعبين يوري سيزار وماتيوس ليما هما سلاح المدرب الصربي ماركو نيكوليتش في الفترة المقبلة، بعدما أثبتا وجودهما بشكل لافت في المباريات الماضية.



وأوضحت الصحيفة: «شباب الأهلي سيخوض مواجهتين من العيار الثقيل خارج ملعبه اليوم أمام الشارقة الذي يحتل المركز الثالث في لائحة ترتيب الدوري، ثم يستضيف المتصدر الوصل الأحد المقبل».

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي حصل فيه فريق فلامينغو على إجازة عقب نهاية الموسم في البرازيل يتألق لاعبوه في دوري أدنوك للمحترفين، خصوصاً ثنائي شباب الأهلي سيزار وليما.



وأضافت: «يوري سيزار يخوض موسمه الرابع مع الفريق، وشارك في تسع مباريات في الدوري، وأحرز ثلاثة أهداف، ولعب تمريرتين حاسمتين، حيث يلعب اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً دوراً مهماً في منظومة المدرب نيكوليتش».



في المقابل يخوض ماتيوس ليما موسمه الأول مع «فرسان دبي»، إذ فرض نفسه بشكل سريع في تشكيلة الفريق الأول، رغم أنه يبلغ من العمر 19 عاماً، لكنه شارك في ست مباريات وأحرز أربعة أهداف ولعب تمريرة حاسمة.



ولفتت صحيفة «فلامينغو أر جيه» إلى أن الثنائي البرازيلي لعبا في فرق الناشئين بنادي فلامينغو، إذ انتقل يوري سيزار إلى فورتاليزا في 2020 قبل أن ينتقل إلى شباب الأهلي، بينما انضم ماتيوس ليما إلى حامل لقب الدوري الإماراتي في أغسطس الماضي.







. سيزار يخوض موسمه الرابع مع شباب الأهلي، وماتيوس ليما في موسمه الأول.