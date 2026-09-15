شباب الأهلي يكسب تراكتور بأفضلية هجومية وصلابة دفاعية

استهل شباب الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة بانتصار ثمين على تراكتور الإيراني بهدف دون مقابل، في مباراة استضافها على ملعبه في دبي، وتابعها 1293 متفرجاً، وأظهرت وجهين مختلفين لـ«الفرسان»، بعدما فرض الفريق أفضليته الهجومية في الشوط الأول، قبل أن يتحول إلى تأمين النتيجة والتعامل مع ضغط منافسه في الشوط الثاني.

دخل شباب الأهلي المواجهة بضغط هجومي واضح، وسرعة في نقل الكرة والوصول إلى الثلث الأخير، ونجح سردار أزمون في هز الشباك مبكراً في الدقيقة السابعة، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل. وواصل شباب الأهلي تفوقه، وأكد ريكيلمي خطورة الفريق بتسديدة ارتدت من العارضة، قبل أن يترجم يوري سيزار الأفضلية بتسجيل هدف المباراة في الدقيقة 23، مستفيداً من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وكان بإمكان «الفرسان» حسم المواجهة مبكراً، بعدما تعددت الفرص، خصوصاً مع المساحات التي ظهرت في دفاع تراكتور، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة أبقى النتيجة مفتوحة، وأبرزها انفراد سيزار في بداية الشوط الثاني الذي تصدى له الحارس.

ومع مرور الوقت تراجع شباب الأهلي إلى مناطقه، ما منح تراكتور فرصة الاستحواذ والتقدم وفرْض ضغط متزايد، خصوصاً في الدقائق الـ15 الأخيرة. ونجح «فرسان دبي» في المحافظة على تماسكه الدفاعي رغم خطورة المنافس، بينما لعب الحارس ماتيوس دوراً مهماً في حماية التقدم.

ويحسب لشباب الأهلي نجاحه في إدارة الدقائق الأخيرة والخروج بالنقاط الثلاث، إلا أن تراجُع الأداء في الشوط الثاني وإهدار فرص تعزيز النتيجة يمثلان جانبين يحتاج الفريق إلى معالجتهما في المواجهات المقبلة، خصوصاً أمام منافسين أكثر فاعلية هجومياً.