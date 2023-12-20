3 مباريات تحدد مصير كوزمين مع الشارقة

يمر فريق الشارقة في هذه الفترة بمرحلة صعبة جداً بعدما تراجعت نتائجه سواء على المستوى المحلي أو على مستوى مسابقة دوري أبطال آسيا التي ودعها من دور المجموعات، ورغم أن الفريق فاز في مباراتيه الأخيرتين أمام كل من حتا وخورفكان في الجولتين 10 و11 من دوري أدنوك للمحترفين، والصعود إلى المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري برصيد 20 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الوصل المتصدر (مع مباراة أقل للشارقة)، إلا أن الفريق لايزال يواجه تحديات كبيرة في مشواره على صعيد المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين بعد الإخفاقات الأخيرة التي أدت إلى عزوف الجماهير الشرقاوية عن التواجد في مدرجات الفريق.

وتحدد ثلاث مباريات مرتقبة للشارقة بشكل كبير مصير مدرب الفريق الروماني كوزمين، خصوصاً على صعيد مباراة اليوم أمام شباب الأهلي المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري، وكذلك مباراته أمام عجمان يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 12 للدوري، وكذلك مباراته أمام شباب الأهلي يوم 29 الجاري في كأس السوبر، إذ إن الشارقة مطالب في هذه المباراة بالدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي بعدما فاز على العين بهدف نظيف في المباراة النهائية.

في المقابل فإن فوز الشارقة في مباراة اليوم وكذلك في مباراة كأس السوبر المرتقبة وحصده للقب، تزيد من حظوظ كوزمين في الاستمرار مع الشارقة، وتسهم في تجاوز ما حدث للفريق من تراجع كبير في الفترة الماضية.

وتلقى الشارقة خلال الفترة الماضية صدمات كبيرة بوداعه بطولتين مهمتين، بخروجه من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكذلك دوري أبطال آسيا، فضلاً عن تراجع نتائجه في الدوري المحلي، قبل أن يستعيد الفريق توازنه في الدوري محققاً فوزين كبيرين على كل من حتا وخوركان بنتيجة 4-1 في المباراتين، ليقفز برصيده إلى النقطة 20، متقدماً للمركز الثالث في ترتيب فرق الدوري.

ورغم عودة الفريق الأخيرة إلى سكة الانتصارات في الدوري عبر بوابتي حتا وخورفكان، فإن مدرب الفريق كوزمين يواجه ضغوطاً كبيرة من قبل الجمهور الشرقاوي الذي يريد أن يرى فريقه في القمة من خلال استعادة قوته الضاربة التي عرف بها في الفترة الماضية، وباتت كل الفرق تخشاه وتعمل له ألف حساب، ولذلك فإن الفوز على شباب الأهلي اليوم يمثل بداية إعادة ثقة الجمهور في قيادة كوزمين للفريق.

وخاض الشارقة مع كوزمين خلال الموسم الحالي حتى الآن 20 مباراة، منها 10 في دوري أدنوك للمحترفين، وحقق الفريق الفوز في 10 مباريات، وخسر في ست، وتعادل في أربع.

وكان كوزمين الذي تولى تدريب الشارقة في 2021 توج مع «الملك» بأربعة ألقاب: كأس رئيس الدولة مرتين، وكأس السوبر، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة شباب الأهلي أول من أمس، إنه يتوقع مواجهة قوية أمام شباب الأهلي الذي وصفه بأنه يمتاز بالقوة والسرعة والمقدرة على خلق الفرص من المرتدات السريعة التي تشكل خطورة كبيرة على منافسيه، مؤكداً رغبة فريقه في العودة إلى أجواء التنافس.

وكشف مدرب الشارقة عن وجود غيابات في صفوف الفريق من خلال استمرار غياب ماجد حسن وكذلك شاهين عبدالرحمن الذي يعاني إصابة طويلة.

علي حميد: «الملك» قادر على العودة

أكد المعلق الرياضي والمحلل الفني علي حميد، أن الشارقة في ظل المؤشرات الحالية لايزال موجوداً في صلب المنافسة على لقب الدوري، وأن الفريق بإمكانه العودة بقوة، معتبراً أن المباريات الثلاث أمام شباب الأهلي وعجمان في الدوري، ثم أمام شباب الأهلي في كأس السوبر ستحدد الكثير من المعالم بالنسبة للشارقة.

وقال علي حميد لـ«الإمارات اليوم»: «في حال تجاوز الشارقة مبارياته الثلاث، فإن بإمكانه أن يعيد حساباته من خلال التدعيمات التي من المتوقع أن يجريها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».