هاريس: انتصارات الوصل أهم من إحرازي الأهداف

أكد لاعب الوصل، السويسري هاريس سيفيروفيتش، أنه لا يشعر بالقلق بسبب قلة إحرازه الأهداف في موسمه الأول مع «الإمبراطور»، لافتاً إلى أن تحقيق «الفهود» الانتصارات أهم من هز شباك المنافسين.

وقال هاريس لـ«الإمارات اليوم» إنه يرى أنه يقدم كل ما لديه، ولكن يفتقد التوفيق أمام المرمى، موضحاً: «أعتقد أنني ألعب بشكل جيد، ولكن غاب عني التوفيق في أكثر من فرصة، لكنني لا أرى أن ذلك يشكل مصدر قلق بالنسبة لي، أو عائقاً على مواصلتي العمل من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، لأنني أثق بأن الأهداف ستأتي مع توالي المباريات».

وأضاف: «كرة القدم لعبة جماعية، وفوز الفريق أهم من التألق الفردي للاعبين، بينما بالتأكيد أعمل على تطوير مستواي خلال المباريات، ولكن في الوقت نفسه مقتنع تماماً أن حصد الانتصارات أهم من إحرازي الأهداف، ولكن خسارة الفريق النقاط مع تألقي لن يكون مجدياً».

وتحدث الدولي السويسري عن سبب فوز الوصل بصعوبة على اتحاد كلباء، رغم أن «الإمبراطور» قدم مستويات جيدة جداً أمام شباب الأهلي والوحدة والعين في المباريات الماضية، وقال: «مواجهة اتحاد كلباء ليست سهلة مثلما توقعنا، إذ إنه فريق يضم لاعبين لديهم إمكانات عالية، وبالفعل لعبوا بشكل جيد جداً أمامنا، والأمر نفسه بالنسبة لنا أرى أننا لعبنا مباراة جيدة، وحققنا الأهم وهو الفوز وتعزيز موقعنا في صدارة لائحة ترتيب الدوري».

ورداً على سؤال حول أن الوصل سيخوض مباراتين من العيار الثقيل هما «ديربي» أمام شباب الأهلي ثم النصر في الجولتين 12 و13 من الدوري، وتأثير نتيجتهما في حظوظ «الإمبراطور» في المنافسة على اللقب، قال: «تركيزنا على مواجهة شباب الأهلي أولاً، خصوصاً أنه بعد هذه المباراة ستتوقف مسابقة الدوري للارتباطات الدولية للمنتخب لمشاركته في كأس آسيا، بينما بشكل عام يجب أن نفكر في كل مباراة بشكل منفصل».

وتابع: «شباب الأهلي هو حامل اللقب، ومن الفرق القوية التي لديها حظوظ كبيرة في المنافسة، ولاشك في أن مباريات الديربي لها طابع خاص، واهتمام أكبر من جانب الجمهور، لذلك نحن نعلم تماماً حجم أهمية المباراة».

وعن فوز الوصل مرتين على «فرسان دبي» في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قال: «كل مباراة لها ظروفها الخاصة بها، والبطولة الآن مختلفة، وبالتأكيد انتصار الوصل مرتين على شباب الأهلي سيمنح المنافس رغبة أكبر من أجل تعويض الهزيمة مرتين، ومن جانبنا نحن سندخل اللقاء بتركيز كبير من أجل تحقيق نتيجة جيدة، تساعدنا على دخول فترة التوقف، ونحن في وضع جيد».

وواصل حديثه: «هذه المباريات تعتمد على تفاصيل صغيرة، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا، سواء لعبنا 95 أو 100 دقيقة، لأن شباب الأهلي لديه أيضاً الحوافز نفسها، خصوصاً أنه يلعب المباراة على ملعبه وأمام جمهوره».

واختتم هاريس سيفيروفيتش تصريحاته بإشادته بجمهور الوصل، وقال: «نحصل على دفعة معنوية بسبب التفاعل الكبير من الجمهور، سواء في زعبيل أو المباريات التي نخوضها خارج ملعبنا، وما أطلبه من المشجعين أن يواصلوا دعمنا بالنسق نفسه، وأن يعلموا أن الموسم طويل، إذ قد يواجه الفريق بعض التعثرات، ولكن الأهم هو المحصلة النهائية، وأن يحقق الفريق الفوز باللقب في نهاية الموسم».

. أطلب من المشجعين مواصلة دعمنا بالنسق نفسه.