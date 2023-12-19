ماركيز: في الميدان وظيفتي العمل وليس اللعب

تتبدل ملامح لاعب وسط فريق الوحدة، البرازيلي آلان ماركيز، بشكل كامل حينما ينزل أرضية الميدان، حيث تختفي ابتسامته ويحل مكانها وجه عبوس وصارم يثير الرعب في المنافسين، وتشكل التدخلات والالتحامات القوية خلال محاولة إفساد هجمات الخصوم مصدر سعادة لجماهير «العنابي»، التي توقف الأهازيج مباشرة، وتبدأ في ترديد أغنية خاصة باللاعب. ويؤكد آلان أن وظيفته في الميدان هي العمل وليس اللعب.

ولم يحتج اللاعب البرازيلي للكثير من الوقت لنيل إعجاب جماهير الوحدة، كما حصل على شارة القيادة في المباريات التي يغيب فيها القائد إسماعيل مطر، بسبب أسلوب الحماس والشغف، وهو ما كان سبباً مباشراً في انتقاله من نابولي الإيطالي إلى إيفرتون الإنجليزي بطلب من مدرب «التوفيز» كارلو أنشيلوتي، الذي قال: «آلان سيعمل على تحسين الفريق وسيحبه مشجعونا بالتأكيد».

وشرح آلان ماركيز السبب وراء أسلوبه الحماسي في المباريات، وقال إنه حينما يدخل أرضية الملعب فإن هدفه هو دائماً أن يقدم أداء بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه في بعض الأوقات تكون جودة أدائه منخفضة لكنه أكد أنه يلعب بروحه وقلبه مدفوعاً بالشغف.

وقال اللاعب السابق لناديي أودينيزي ونابولي الإيطاليين لـ«الإمارات اليوم»: «داخل الميدان يكون تركيزي منصباً على أداء واجباتي لمساعدة بقية زملائي اللاعبين، وكما ذكرت يجب أن أقدم 100% من مستواي، وهذا ما يجعل الجماهير تحبني. عليّ أن أكون دائماً بجوار زملائي».

وخلال مواجهة الوحدة أمام العين في «كلاسيكو» أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع التي كسبها «العنابي» بهدفين نظيفين، لعبت تحركات البرازيلي آلان ماركيز في منطقة المحور دوراً بارزاً في النتيجة، فإلى جانب أنه كان ثاني أكثر لاعبي «العنابي» لمساً للكرة بعد فاكوندو دانيال، فإن معظم تدخلاته بالاعتراض والتغطية والافتكاك والتشتيت كانت ناجحة.

وأعرب اللاعب المحور البرازيلي عن سعادته بالدعم الجماهيري الذي حصل عليه فريقه خلال الفوز على فريق العين، وتغني أنصار الفريق باسمه، وقال: «أحب حينما أسمع الجماهير تتغنى باسمي. أنا أشكرهم. لقد كانوا رائعين خصوصاً في آخر ثلاث مباريات. أنا سعيد لحضورهم ودعمهم، وأهديهم هذا الفوز».

وأكد آلان ماركيز أن النقاط الثلاث التي حصل عليها الفريق نتيجة الانتصار على العين هي أكثر من مجرد ثلاث نقاط، وقال: «هي نقاط مهمة للغاية لأنها تعطي الفريق المزيد من الثقة، ومع ذلك يجب ألا نسعد بها كثيراً وأن نبدأ التفكير في المباريات المقبلة، فلدينا مواجهة مهمة تنتظرنا».

علاقتي مع إيفرتون لم تنقطع

أكد لاعب فريق الوحدة، البرازيلي آلان ماركيز، أنه لايزال على تواصل مع زملائه في فريقه السابق إيفرتون الإنجليزي، وأنه يحرص على التواصل معهم ومشاهدة المباريات، وقال: «لدي الكثير من الأصدقاء هناك. لقد قضيت فترة كانت مميزة».

إحصاءات آلان ماركيز

في الدوري

11 مباراة

989 دقيقة لعب

92 التحاماً

79 تغطية

26 افتكاكاً ناجحاً

17 تشتيتاً

78% نسبة نجاح المراوغات

610 تمريرات

283 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس

223 تمريرة للأمام

. النقاط الثلاث التي حصل عليها الفريق نتيجة الانتصار على العين هي أكثر من مجرد ثلاث نقاط.