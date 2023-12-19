أرقام قياسية للعروبة في دوري «الأولى».. 31 نقطة وصدارة مريحة

أضاف نادي العروبة إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاته في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، إذ أصبح أول نادٍ يحصد أكثر من 30 نقطة في الربع الأول من المسابقة، قياساً بالمواسم الماضية، ويبلغ رصيده 31 نقطة، ما قاده لصدارة مريحة، حيث يبتعد عن صاحب المركز الثاني الظفرة بثماني نقاط، وبـ10 نقاط عن صاحب المركز الثالث دبا الحصن.

كما حطّم العروبة الرقم القياسي لأكثر الأندية إحرازاً للنتائج الإيجابية المتتالية من دون أي خسارة، المسجل باسم نادي الإمارات في موسم 2020-2021، والبالغ 10 نتائج إيجابية من دون أي خسارة، بعد أن سجل العروبة 11 نتيجة إيجابية متتالية من دون خسارة منذ بداية الموسم.

وشهدت الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى (الجولة 12)، التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، فوز العروبة على مضيفه غلف يونايتد 2-1.

وشهدت الجولة نفسها توقفت انتصارات الظفرة مجدداً بتعادله مع «يونايتد إف سي» 1-1، وتعرض دبا الفجيرة لنزيف نقاط جديدة عندما تعادل مع العربي 1-1. بالمقابل، استعاد دبا الحصن، بقيادة مدربه الجديد المصري طارق السيد، و«غلف إف سي» بقيادة عبدالله بن عمر نغمة الانتصارات بفوزهما على الرمس 5-صفر، وعلى التعاون 3-2، على التوالي.

ونجحت فرق الشركات في تقديم مستويات فنية مميزة، فبجانب فوز «غلف إف سي» وتعادل «يونايتد إف سي»، خطف فريق «سيتي» نقطة ثمينة من تعادله مع الجزيرة الحمراء 1-1، ما يعكس أهمية هذه الفرق، والحاجة لدعم مسيرتها الكروية.

الأفضل في الجولة 12

. أفضل فريق: استحق فريق «غلف إف سي»، بقيادة عبدالله بن عمر، أن يكون أفضل فريق في الجولة 12، بعد أن حقق فوزاً صعباً خارج أرضه على التعاون 3-2، قاده إلى النقطة 15 في المركز 11.

. أفضل مدرب مواطن: مدرب الذيد جمال الحساني (قاد فريقه لفوز ثمين على مضيفه الحمرية 2-1 أوصله إلى المركز السادس برصيد 18 نقطة).

. أفضل لاعب مواطن: لاعب سيتي حمد عيسى (أعاد الفريق إلى نغمة الانتصارات، مناصفة مع لاعب دبا الحصن نهيان العيدولي الذي أسهم بخماسية فريقه).

. أفضل لاعب أجنبي: لاعب يونايتد السنغالي بابي بكاري (سجل هدفاً مهد للتعادل مع الظفرة، بجانب لاعب الذيد البرازيلي فلرسون ناتان الذي سجل هدفاً في الدقيقة 96).

. أفضل مدرب أجنبي: مدرب العربي فؤاد بومضل (قاد فريقه لاقتناص نقطة ثمينة بتعادله مع دبا الفجيرة، ومواصلة التقدم في ترتيب الفرق).

. أفضل حارس مرمى: حارس دبا الفجيرة محمد سالم (أنقذ فريقه من هجمات قوية).