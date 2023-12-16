الوصل يغرد وحيداً في الصدارة.. والوحدة يتقدم و"الزعيم" يتراجع

كانت الإثارة حاضرة في مباريات الجولة الحادية عشر من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، فعلى جدول الترتيب عزز الوصل الصدارة وحافظ كذلك على سجله خالي من الهزائم للمباراة الـ 11 على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، معادلاً بذلك موسم 2017-2018، وكانت مفاجأة الأسبوع دخول الوحدة إلى المربع الذهبي أثر حسمه لـ"الكلاسيكو" على حساب منافسه العين الذي تراجع إلى المركز الخامس، في وقت حققت فيه أندية شباب الأهلي والشارقة والجزيرة والنصر هي الأخرى انتصارات مهمة.

وقد استحق "الإمبراطور" الاستمرار في الصدارة إذ ان الفوز 2-1 على اتحاد كلباء احتاج مجهوداً جماعياً جباراً من جميع اللاعبين، كما أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع سالم العزيزي، و بالانتصار أصبح الفريق يسير بخطى ثابتة نحو حسم لقب بطل الشتاء.

وبدوره، عاد فريق الوحدة إلى قلب المنافسة بعد حسمه اللقاء أمام مستضيفه العين بهدفين نظيفين، في مواجهة ترك فيها "العنابي" الأداء لأصحاب الأرض وكسب في المقابل النتيجة، ليقفز بذلك إلى المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 20، ليعود للمنافسة من الباب الكبير، بينما تراجع "الزعيم" إلى المركز الخامس وتجمد نقاطه عند 19، علما بأن لديه مباراة مؤجلة مع خورفكان.

وعزز شباب الأهلي وصافة المسابقة بفوزه المثير على بني ياس 2-1 واضعاً بذلك النقطة 23 في رصيده بفارق 4 عن الوصل المتصدر، ولدى "الفرسان" فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة في حال الانتصار في مباراة منتصف الأسبوع أمام الشارقة المؤجلة من الأسبوع التاسع.

واستعاد النصر توازنه مجدداً بفوزه الثمين على حساب مستضيفه عجمان 3-صفر، معيداً بذلك الثقة لجماهيره مجدداً، بعد أن رفع رصيده إلى 12 متقدماً إلى المركز التاسع، فيما تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

وأظهر الشارقة شخصية قوية خلال انتصاره على خورفكان، بنتيجة 4-1، ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 10 نقاط.

وواصل البطائح تقديم عروضه الرائعة وعاد من من ملعب مستضيفه حتا بنقطة ثمينة بعد نهاية اللقاء بالتعادل، ويتقاسم الفريقان نقطتي التعادل، إذ رفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة، بينما أضاف "الاعصار" النقطة الـ 5.

وتأزم موقف "الصقور" بخسارته على يد الجزيرة، لتجمدت نقاطه عند 5، بينما في المقابل، فقد استطاع الجزيرة أن يعود لسكة الانتصارات رفعاً على أثر ذلك رصيده إلى 17 في المركز الخامس.



الترتيب بعد الجولة 11

الوصل 27 نقطة

شباب الأهلي 23 نقطة

الشارقة 20 نقطة

الوحدة 20 نقطة

الجزيرة 17 نقطة

البطائح 16 نقطة

بني ياس 13 نقطة

النصر 12 نقطة

اتحاد كلباء 12 نقطة

خورفكان 10 نقاط

عجمان 10 نقاط

حتا 5 نقاط

الإمارات 5 نقاط

ترتيب الهدافين

عمر خريبين (الوحدة) 8

فابيو ليما (الوصل) 8

لابا كودجو (العين) 8

صانعو الأهداف

نيكولاس خمينيز (الوصل) 8

احمد نور الله (الوحدة) 4

سيكو بابا (البطائح) 4

تصدي الحراس

فهد الظنحاني (بني ياس) 57

إبراهيم عيسى (البطائح) 45

سالم خيري (حتا) 39