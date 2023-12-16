6 أساسيين يغيبون عن قمة الجولة 11..فرصة لميلاد نجوم جدد

يفقد العين وضيفه الوحدة جهود ستة من اللاعبين الأساسيين المؤثرين خلال مواجهة مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، لكن التاريخ يؤكد أن «الكلاسيكو» دائماً ما يكون بمن حضر، وبمثابة فرصة لتحرير شهادة ميلاد نجوم جدد.

ويمثل غياب الثلاثي بندر الأحبابي، ايريك جورجنيتس وجونتاس سانتوس عن صفوف العين بداعي الإيقاف ضربة موجعة للغاية، إذ كان الأول والثاني قد حصلا على إنذار خلال مواجهة اتحاد كلباء في الجولة الماضية ليكون غيابهما عن مباراة اليوم بسبب تراكم الإنذارات، فيما تلقّى الثالث بطاقة حمراء مباشرة، وقد رفضت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام باتحاد الكرة طلب نادي العين بإلغاء الطرد.

ويُعد فقدان جهود كل من بندر وإيريك الأكثر تأثيراً، نظراً لاعتماد الفريق بشكل أساسي على انطلاقتهما عبر الأطراف لتقديم الزيادة العددية في الوضع الهجومي، كونهما يمثلان مفتاحي لعب مؤثرين في صناعة الأهداف عبر الكرات العرضية المتقنة التي تجد طريقها لرأس المهاجم التوغولي لابا كودجو، في حين أن أدوارهما الدفاعية هي الأخرى لا تقل عن المهام الهجومية.

من جهته، اعترف لاعب فريق العين، محمد عباس بأن الغيابات في صفوفهم مؤثرة، وقال في حديثه خلال المؤتمر الصحافي: «سنفتقد إلى جهود أسماء مؤثرة في منظومة اللعب، غير أن الواقع دائماً ما يفرض مقولة العين بمن حضر في كل التحديات، والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني، هيرنان كريسبو وضع كل الترتيبات الفنية المطلوبة، ولن يكون هناك أي تقصير من أي لاعب سيتواجد ضمن قائمة الفريق بكل تأكيد».

في المقابل، فإن فريق الوحدة يفقد جهود كل من عمر خريبين والحارس محمد الشامسي بداعي الإصابة، وخالد بطي بسبب الإيقاف لنيله بطاقة حمراء في لقاء الوصل، ويُعد الثلاثي بمثابة عناصر مهمة للغاية في الفريق «العنابي»، وسيكون التحدي الأكبر أمام المدرب الإسباني أرنو بويتنويغ هو كيفية اللعب في غياب خريبين الذي يحمل مهمة تسجيل الأهداف على عاتقه منذ رحيل جواو بيدرو بداية الموسم.

ولا يقل تأثير غياب المدافع خالد بطي عن عمر خريبين، إذ إنه منذ وصوله بداية الموسم قادماً من صفوف الظفرة أثبت قدراته على اللعب في خانتي الظهير الأيمن والأيسر، بينما لا يتوقع أن يكون غياب الحارس محمد الشامسي مؤثراً، خصوصاً في ظل تألق الحارس البديل راشد علي.

وقال مدرب الوحدة، الإسباني أرنو بويتنويغ إن المهاجم عمر خريبين سيغيب بسبب معاناته الآلام عقب مباراة الوصل مع احتمالية استمرار غياب الحارس محمد الشامسي، وأكد المدرب في المؤتمر الصحافي أن الوحدة يمتلك عناصر بجودة عالية، مضيفاً: «لدينا 11 لاعباً في الملعب وتسعة بدلاء، وأي لاعب غائب فإن لدينا بديله الجاهز».

المواجهات التاريخية

التقى الفريقان 28 مرة منذ تطبيق الاحتراف، تفوق فيها العين بـ15 انتصاراً، مقابل سبعة للوحدة، وتعادلا ست مرات، وسجّل لاعبو «الزعيم» 44 هدفاً، وأحرز الوحدة 24 هدفاً.