بالاسيوس: أتمنى مواجهة كريستيانو رونالدو

أكد لاعب العين، الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، أن «الزعيم» جاهز لمواجهة أي فريق في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يلعب ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.

قال بالاسيوس لـ«الإمارات اليوم» إن البطولة القارية ضمن أولويات نادي العين في الموسم الحالي، والأمر نفسه بالنسبة للمسابقات المحلية، موضحاً: «العين يخوض أي بطولة بهدف المنافسة على اللقب، لذلك (الزعيم) مختلف عن الفرق الأخرى، وبالنسبة للموسم الحالي لدينا رغبة كبيرة في عودة الفريق إلى منصات التتويج، بعدما لم يحالفنا التوفيق في ثلاث بطولات خلال الموسم الماضي».

وأضاف: «تعد مسابقة دوري أبطال آسيا الأهم دائماً، إذ إن البطولة القارية يكون له اهتمام كبير، خصوصاً أنه يشارك فيها أفضل الأندية في آسيا، وأرى أننا بدأنا البطولة بشكل جيد في دور المجموعات، ولكن لا شك أن الأدوار الإقصائية ستكون أكثر صعوبة».

وأشار إلى أن العين لا يفكر في هوية المنافس الذي ستسفر عنه قرعة دور الـ16، وقال: «في هذه المرحلة يجب أن يكون الفريق جاهزاً لمواجهة أي فريق، لذلك تركيزنا على أنفسنا، وعلى كيفية الوصول إلى هذه المرحلة المهمة في أفضل مستوى، وبجاهزية عالية، أما على المستوى الشخصي فأتمنى مواجهة كريستيانو رونالدو، الذي هو بالتأكيد من اللاعبين الذين أضافوا قيمة كبيرة لدوري أبطال آسيا بمشاركته في النسخة الحالية».

أما بالنسبة إلى تعاقد العين مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وتأثير ذلك على الفريق، فقال: «أرى أن تأثير كريسبو كان إيجابياً في وقت قصير جداً، خصوصاً أنه يمتلك خبرات كبيرة، سواء كلاعب أو كمدرب، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في أن نقدم مستويات جيدة، وأن نحقق النتائج التي نستهدفها تحت قيادته».

وعن تألقه في أول مشاركة له مع الفريق في الموسم الحالي أمام شباب الأهلي، وإحرازه هدفاً، قال: «مواجهة شباب الأهلي ليست سهلة، إذ إنه حامل اللقب، ويلعب على أرضه وأمام جمهوره، وكنت سعيداً بحصولي على فرصة المشاركة مع الفريق، رغم غيابي منذ بداية الموسم، وزادت سعادتي بإحرازي هدفاً وتحقيق العين للفوز».

وشدد اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 21 عاماً، على أن المنافسة على الدوري في الموسم الحالي ستكون أكثر صعوبة، وقال: «منذ بداية الموسم قدّم العديد من الأندية مستويات جيدة جداً، وتصدر لائحة الترتيب أكثر من فريق مختلف، لذلك من الصعب توقع هوية الفريق الذي سيحقق اللقب، أو سيتمكن من الاستمرار في المنافسة حتى الجولات الختامية للبطولة، والأهم بالنسبة لنا هو أن نركز على عدم خسارة نقاط عديدة، وأن نصحح من الأخطاء التي أسهمت في خسارتنا بعض النقاط في بداية الموسم».

وأكمل: «نعلم أنه سيكون هناك ضغط كبير للمباريات في الفترة المقبلة، خصوصاً في النصف الثاني من الموسم، عندما يخوض الفريق الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، إلى جانب الوصول إلى المراحل الحاسمة في بطولتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس رئيس الدولة، والأمر نفسه بالنسبة للدوري، وبشكل عام هذا الأمر طبيعي بالنسبة لأي لاعب يلعب في صفوف العين، حيث يجب أن يكون مستعداً لهذا الضغط».

يذكر أن ماتياس بالاسيوس عاد للمشاركة في المباريات مع العين، عقب تعاقد النادي مع المدرب هيرنان كريسبو، بعدما كان اللاعب الأرجنتيني خارج حسابات المدرب السابق، الهولندي ألفريد شرودر، حيث شارك في مباراة واحدة ضد النصر في ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأحرز هدفاً، قبل أن يتألق بالاسيوس في مشاركته الأولى في الدوري، ويحرز أول أهدافه في المسابقة في مرمى شباب الأهلي بعدما لعب 63 دقيقة، كما شارك أساسياً في مباراة اتحاد كلباء في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

نجم العين: يجب أن يكون «الزعيم» جاهزاً لمواجهة أي فريق.