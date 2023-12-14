«النواخذة» يضربون الخصوم بـ 25 هدفاً وشباكهم نظيفة

حقق فريق دبا الفجيرة رقماً مميزاً خلال مشاركته في الموسم الحالي لدوري تحت 21 سنة لكرة القدم، إذ يتصدر ترتيب الفرق بالعلامة الكاملة محققاً ستة انتصارات من ست مباريات خاضها الفريق، مسجلاً 25 هدفاً (بمعدل أكثر من أربعة أهداف في المباراة الواحدة)، وما يلفت النظر أن شباك الفريق نظيفة في جميع المباريات، ما يعكس التنظيم والترابط بين خطوطه، كأبرز مميزاته خلال المباريات. في المقابل، اهتزت شباك مرمى الوصيف الظفرة سبع مرات، والعروبة 10، والعربي ورأس الخيمة 19، بينما استقبلت شباك الفجيرة 25 هدفاً في سبع مباريات.

ويقود فريق دبا الفجيرة للشباب المدرب محمد عبيد الخديم، والفريق الفني المكون من: مدرب اللياقة البرازيلي البيرتو، ومدرب حراس المرمى زيد سمير شاكر، والإداريين هيثم الخديم وحمد سليمان.

من جانبه، قال المدرب الخديم لـ«الإمارات اليوم»: «ما يحققه (النواخذة) الشباب يصب في مصلحة الكرة الإماراتية، فضلاً عن مصلحة الفريق الأول، لما يتمتع به فريق الشباب من مواهب مواطنة تتمتع بحسّ فني وانضباط تكتيكي، وسيكون لهم مستقبل واعد».

وتابع: «الفريق يحظى بدعم كبير من مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد الظنحاني، والكل يدرك أهمية أن يواصل هذا الفريق تميزه الفني، لأن ذلك يصب في مصلحة مستقبل الفريق الأول».

وأشاد الخديم بمستوى عدد من المواهب المواطنة، منهم: خالد راشد وراشد محمد وأحمد نبيل وسلطان الحفيتي وخالد محمد، وقال: «ينتظرهم مستقبل كروي مميز لو حافظوا على مستوياتهم الفنية، وحصلوا على الدعم المناسب».

• الفريق يمتلك مواهب مواطنة تتمتع بحسّ فني وانضباط تكتيكي.