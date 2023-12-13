حماد: نستغرب رفض إلغاء طرد جوناتاس وقبول حالة قائدي

استغرب عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، قرار هيئة الاعتراض على قرارات الحكام باتحاد كرة القدم، برفضها إلغاء البطاقة الحمراء التي كان قد حصل عليها لاعب الفريق جوناتاس سانتوس في مواجهة اتحاد كلباء في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين السبت الماضي، وقبول طلب رفع البطاقة الحمراء عن لاعب اتحاد كلباء مهدي قائدي، متسائلاً عن المعايير التي استندت إليها اللجنة رغم أن الحالتين متشابهتان، وفي المباراة نفسها.

وقال حماد لـ«الإمارات اليوم» إن المخالفة التي حصل على أثرها اللاعب جوناتاس على البطاقة الحمراء أخف حدة من مخالفة لاعب اتحاد كلباء مهدي قائدي، وإن الكل أجمع على أن الحالتين متشابهتان، وإنه كان من الأجدر قبول طلب نادي العين ورفع الإيقاف عن اللاعب على غرار ما حدث مع حالة مهدي قائدي.

وأشار مشرف الفريق الأول إلى أنه كان من الأجدر بهيئة الاعتراض قبول طلب نادي العين أيضاً، وأضاف: «الهيئة نظرت إلى حالة لاعب اتحاد كلباء أولاً، وكان من المفروض النظر إلى اعتراضنا أولاً والبناء عليه في الحالة الثانية. نحن لا نعرف المعايير التي تم الاستناد إليها، ونستغرب رفض طلبنا لأن الحالة واضحة. عموماً هي ليست حجة لتبرير التعادل في تلك المباراة، فنحن لم نقدم أداءً جيداً».

وكان الحكم البرتغالي أرتور دياس قد أشهر على مدار شوطي المباراة بطاقتين حمراوين كانتا من نصيب جوناتاس سانتوس ومهدي قائدي إلى جانب خمس بطاقات صفراء من بينها ثلاث بطاقات للاعبي العين أليخاندرو كاكو وإيريك جوجينيس وبندر الأحبابي، وسيغيب على إثرها الأخيران عن «كلاسيكو أبوظبي» أمام الوحدة في الجولة المقبلة بداعي تراكم البطاقات.

وقال حماد: «حكم المباراة كان مستفزاً للاعبينا، خصوصاً في الشوط الأول، فقد تفوه ببعض الكلمات التي لا ينبغي أن تبدر من حكم دولي تمت الاستعانة به من أجل الارتقاء بمستوى المباراة وتقليل الأخطاء».

وحول مواجهة الوحدة يوم السبت المقبل، أكد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، أن فريقه سيتسلح خلال المواجهة باللاعبين المتوافرين، مشدداً على ضرورة أن يقدم كل لاعب أفضل ما لديه في تلك المباراة من أجل تعويض خسارة نقطتين بعد التعادل في لقاء اتحاد كلباء في الجولة الماضية.

ويفتقد العين في «كلاسيكو أبوظبي» أمام الوحدة خدمات قائده بندر الأحبابي وإيريك جوجينيس بداعي تراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب غياب اللاعب جوناتاس سانتوس بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في لقاء اتحاد كلباء ورفض هيئة الاعتراض على قرارات لجنة الحكام باتحاد الكرة إلغاءها.

وقال حماد: «هذه الغيابات الرسمية، لكن هناك بعض الإصابات التي حدثت في لقاء النصر أول من أمس في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، علينا أن ننتظر تقرير الفريق للوقوف عليها، ولكن في الأخير العين بمن حضر، ونحن على ثقة بأن الفريق سيقدم مباراة جيدة».

وشدد مشرف الفريق الأول على أن الخصوصية التاريخية لمباريات العين أمام الوحدة كافية لأن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً حاشداً، ولا تحتاج لتقديم الدعوة. وقال: «المباراة ذات طابع جماهيري، والفريق لم يخض منذ فترة مباراة بهذا الطابع، لذلك هناك حالة من الترقب لدى جماهيرنا، ونحن نتمنى أن يكون الحضور متفاعلاً، لأننا نعول عليهم لدعم اللاعبين في أرضية الملعب».

واعتبر محمد عبيد حماد أن من حق جماهير الوصل أن تكون سعيدة بالمستوى الجيد لفريقها. وقال: «نحن نتابع أداءهم، ولكن في الوقت ذاته المهم بالنسبة لنا ما يقدمه فريقنا. بالتأكيد من صالح البطولة أن يكون هناك أكثر من فريق منافس، فإلى جانب الوصل هناك شباب الأهلي، والشارقة أيضاً لديه حظوظ. عموماً لا تعرف ماذا قد يحدث في الأسابيع المقبلة لأن الدوري لايزال طويلاً، وحتى الآن لم ينتهِ الدور الأول».

تحسين المردود

أوضح عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم محمد عبيد حماد، أن الفريق في الآونة الأخيرة يقدم أداءً متذبذباً، ويجب أن يتحسن المستوى. وقال: «على سبيل المثال نحصل على فرص أمام المرمى لكن لا نستثمرها كما يجب، كما أن هناك أخطاء تكلفنا نتائج المباريات».

وأضاف: «نحن في جميع المنافسات وحتى الآن لا توجد بطولة قريبة بحكم أن الموسم لايزال في بدايته. وضعيتنا ممتازة، ولدينا حالياً مباراة منتظرة في مواجهة الوحدة يجب التركيز عليها في الوقت الحالي، وهي مباراة مهمة وفي الوقت نفسه ليست أكثر من ثلاث نقاط».