العين يخسر ويتأهل لمواجهة كلباء في كأس المحترفين

التحق فريق العين بركب المتأهلين للدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم رغم خسارته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعبه في مواجهة ضيفه النصر 1-2، ضمن إياب الدور ربع النهائي من المسابقة، مستفيداً من فوزه ذهاباً في استاد آل مكتوم بهدفين نظيفين، ليضرب بذلك موعداً مع اتحاد كلباء.

وتلاعب "الزعيم" بأعصاب جماهيره على مدار اللقاء اذ لم يكن الطرف الأفضل في المواجهة، كما أن معرفة مدرب الضيوف الهولندي الفريد شرودر الذي سبق وأن قاد فريق العين لعبت دوراً في تحجيم مفاتيح اللاعب بشكل كبير.

وبالعودة لمجريات حرمت العارضة أصحاب الأرض مرتين من تسجيل هدف التقدم خلال الشوط الأول الذي كانوا فيه الطرف الأفضل والمبادرين بالهجمات، إذ صدت تسديدة جوينا ابيانفي (18)، وعادت مجدداً وردت الكرة الثابتة التي نفذها الروماني عمير اتزيلي (34).

وعلى عكس مجريات اللقاء استطاع الضيوف تسجيل الأسبقية بواسطة البديل إسحاق تشيكانا (41) مستفيداً من خطأ دفاعي ليجد على أثره نفسه في مواجهة الحارس خالد عيسى الذي باءت محاولاته في التصدي لها بالفشل.

وساد الحذر خلال انطلاقة الشوط الثاني من اللقاء، إذ انحصرت الكرة في وسط الملعب لفترات طويلة، لكن مع مرور الوقت تخلى الطرفين عن مناطقهما الدفاعية وانخرطا في تبادل الهجمات.

وفي ظل تقديم النصر بهدف بدأ القلق يتسرب لأصحاب الارض ما استدعى من مدربهم الارجنتيني هيرنان كريسبو اجراء تبديلين هجومين بدخول سفيان رحيمي وماتياس بالاسيوس أملاً في حسم اللقاء.

وارتفعت وتيرة الحماس بصورة كبيرة بعد أن حصل السوق على فرصتين محققتين للتسجيل، ما زاد من حجم الضغوط على فريق العين الذي توجب عليه اللعب بتوازن لتفادي استقبال هدف آخر به الضيوف لقاء الذهاب.

ونجح العين في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88 بواسطة لاعبه اليخاندرو كاكو، لكن النصر عاد وتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 2+90 بواسطة البديل راشد عمر ليحبس بذلك أنفاس جماهير الارض مجدداً، لكن الدقائق اللاحقة فرض فيها أصحاب الأرض سيطرتهم وسيروا اللقاء إلى بر الأمان.

مواجهات نصف النهائي:

الوحدة x الوصل

اتحاد كلباء xالعين