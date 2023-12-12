النصر ينجو من مصيدة الوصل في دوري السلة  

احتاج فريق السلة في نادي النصر لحسم الشوط الإضافي (10-4)، لضمان الحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم، والخروج فائزاً بصعوبة أمام جاره الوصل بنتيجة (98-92)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (88-88)، وأقيمت أول من أمس، على صالة نادي الشارقة، لحساب الجولة الـ11 من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العالم، والتي سجلت فوز شباب الأهلي على ضيفه الشارقة (98-84)، والبطائح على الظفرة (86-74) في مباراة استضافتها صالة نادي الجزيرة.

وواصل شباب الأهلي صدارته الترتيب العام برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف، مع مباراة أقل للنصر الذي خضع في الجولة الماضية لمرحلة الراحة، وحافظ الوصل رغم خسارته على المركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما دخل البطائح في شراكة مع الشارقة على صعيد المركز الرابع برصيد 14 نقطة لكل منهما، ويقبع كل من الوحدة المرتاح في هذه الجولة، والظفرة، في المركزين السادس والسابع برصيد 10 و9 نقاط على التوالي.

وفرط الوصل في فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة (41-37)، بعد أن تمكن النصر من استعادة اتزانه والخروج بنتيجة التعادل مع انتهاء الوقت الأصلي (88-88)، ما دفع بالطاقم التحكيمي بقيادة محيي الدين خطاب، احتساب شوط إضافي لمدة خمس دقائق عرف من خلاله النصر كيفية حسم نتيجته (10-4) والخروج فائزاً بالمباراة.

بدوره احتاج شباب الأهلي لحسم الربعين الأول والثاني بواقع (25-22 و22-19)، لضمان خروجه فائزاً أمام الشارقة، على الرغم من نيل لاعبي «الملك» الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع (24-21 و33-16)، التي لم تكن كافية للعودة بنتيجة المباراة.