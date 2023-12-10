حكم يوناني يدير قمة الوحدة والجزيرة في الكأس

أعلن أتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة" إكس" أن طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الحكم الدولي اليوناني اناستاسيوس سيديربولس مباراة القمة بين الوحدة والجزيرة المقررة غدا في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الجزيرة بهدفين مقابل هدف.

ويضم طاقم التحكيم المساعدين بوليكنوريس كوستاراس وديميتر ياديس لازاروس، إلى جانب محمد سالم حكما رابعا، وانخيلوس ليفانخيلو حكم فيديو، وعامر القادري حكم فيديو مساعد.