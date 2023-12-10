الخطأ ممنوع على الظفرة أمام سيتي في دوري «الهواة»

تنطلق اليوم الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، بإقامة أربع مباريات، يلعب فيها سيتي مع الظفرة، والتعاون مع غلف يونايتد، ومصفوت مع مسافي، و«يونايتد إف سي» مع «غلف إف سي».

وتستكمل الجولة غداً بمواجهات مهمة، يلعب فيها دبا الفجيرة مع الحمرية، والرمس مع العربي والفجيرة مع دبا الحصن، والذيد مع الجزيرة الحمراء.

ويتصدر العروبة برصيد 28 نقطة، يليه الظفرة ثانياً بـ19 نقطة، ثم ثالثاً دبا الحصن بـ18 نقطة، ودبا الفجيرة رابعاً بـ16 نقطة.

وتعد مباراة سيتي مهمة جداً للظفرة، حيث يطمح للحافظ على المركز الثاني، ويقلص فارق النقاط مع العروبة المتصدر، والذي يغيب عن الجولة لتمتعه بالانتظار.

وتبرز إلى الواجهة مباراة دبا الحصن مع الفجيرة، كونها إحدى الديربيات القديمة في دوري الدرجة الأولى، ويطمح كلا الفريقين للفوز، إذ سيمهد فوز دبا الحصن للبقاء في المنافسة، بينما فوز الفجيرة يقربه من المراكز المتقدمة.

وتعد مباراة دبا الفجيرة مع الحمرية قمة كروية ذات طابع تكتيكي عالٍ، وستكون حواراً مميزاً بين مدرب دبا الفجيرة، الصربي زوران بوبوفيتش، ومدرب الحمرية محمد جلبوت.