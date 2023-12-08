جياد «السرعة» تطارد لقب «القرهود سبرينت» في كرنفال سباقات دبي

يحتضن مضمار ميدان العالمي، اليوم، الأمسية الثالثة من «كرنفال سباقات دبي» التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل، وترعى أشواطها التسعة «عزيزي للتطوير العقاري» بإجمالي جوائز مالية تبلغ 2.05 مليون درهم، بما فيها الشوط السادس والرئيس «القرهود سبرينت» ثانية جولات «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» بجائزة مالية قدرها نصف مليون درهم، واجتذب 11 من خيرة الجياد المحلية والدولية.

وتختبر الخيول العربية الأصلية قدراتها في الشوط الافتتاحي للأمسية «ذا مجاني ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1900 متر رملي، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو تحدي السرعة في الشوط السادس المخصص لخيول فئة «ليستد» لمسافة 1200 متر، وينافس على لقبه خيول أثبتت قوتها في مختلف المضامير، يبرز منها «كلر آب» المملوك لسيد حشيش، وإشراف المدرب دووغ واطسون، في ظهوره الأول لهذا الموسم، بعد تألقه في المواسم الماضية بانتزاع لقب «مزرعة الروية» في ديسمبر عام 2022، ومن ثم الفوز على المسافة ذاتها في مضمار «جبل علي»، وآخر الألقاب الفوز في سباق لفئة «التكافؤ» في فبراير من هذا العام على مضمار «ميدان». ويدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد «سليم» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، في ظهورٍ أول محلياً للجواد البالغ من العمر خمس سنوات، بعد مشاركة مثمرة في موسم السباقات البريطاني.

ويدفع المدرب بوبات سيمار، للمنافسة على لقب الشوط الرئيس، بكل من «ليدنغ سبرينت» لفريق «تتاش غولد» الفائز في مشاركته الأخيرة على المضمار ذاته بمسافة 1200 متر، بجانب الجواد الخبير «فريدوم فايتر» بشعار «نقابة سباقات إير، ونيغار بيرك، وسورما»، فيما تبدو حظوظ «ماجيك بيتيشن» لمحمد السبوسي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، قوية، لمواجهة التحدي.