5 مشاهد لافتة في دوري «الهواة».. أبرزها صدارة العروبة

تبرز في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة بعد مرور 10 جولات خمسة مشاهد لافتة، أهمها صدارة العروبة وبفارق كبير عن أقرب مطارديه، إلى جانب الصراع الكبير على مركز الوصافة، والدور الكبير لحراس المرمى، وكذلك النتائج المخيبة وغير المتوقعة من الظفرة ودبا. ويتصدر العروبة ترتيب فرق البطولة برصيد 28 نقطة من تسعة انتصارات وتعادل واحد، في حالة غير مسبوقة للكثير من الفرق التي تنافس عادة على لقب البطولة والصعود في بداية الموسم وبفارق تسع نقاط عن صاحب المركز الثاني.

وإلى جانب ذلك الصراع الكبير على مركز الوصافة، الذي يحتله حالياً الظفرة برصيد 19 نقطة من 10 مباريات، وينافسه على ذلك دبا الحصن 18 نقطة من تسع مباريات، ودبا بـ16 نقطة من تسع مباريات، وكذلك الجزيرة الحمراء بـ15 نقطة من تسع مباريات. وتميزت الجولات الماضية بدور كبير لعبه حراس المرمى الذين ظهروا بمستويات فنية قوية، منهم حارس التعاون علي صقر، وحارسا دبا محمد سالم وحميد عبدالله، وحارس العروبة عبدالله يوسف.

وكان لافتاً أيضاً النتائج غير المتوقعة للفريقين الهابطين من دوري أدنوك للمحترفين، الظفرة ودبا، حيث استقبل الظفرة 16 هدفاً في 10 جولات، ويحتل الوصافة لكن بفارق تسع نقاط عن المتصدر، بينما دبا رابع بـ16 نقطة فقط.

ومن المشاهد الغريبة أيضاً عدد الأهداف القليلة التي سجلها مهاجم الظفرة، البرازيلي فارياس، والبالغة خمسة أهداف منذ انطلاق الموسم، وهي أقل بكثير قياساً بمواسم سابقة، حين لعب لفريقي دبا و«الصقور».

المشاهد الـ 5:

- العروبة يتصدر الدوري بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه.

- صراع كبير بين فرق عديدة على مركز الوصافة.

- نتائج مخيبة وغير متوقعة للظفرة ودبا.

- دور كبير لحراس المرمى في الجولات الـ10 السابقة.

- أهداف قليلة وغير متوقعة للهداف السابق البرازيلي فارياس.