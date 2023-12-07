سباق الإسطبلات الخاصة يدشن كأس القدرة

تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم في أبوظبي، صباح يوم غد سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، في فاتحة فعاليات كأس رئيس الدولة للقدرة والتحمل 2023، الذي يتألف من 3 سباقات. ويشتمل الحدث أيضا على سباق السيدات لمسافة 100 كلم، الذي يقام السبت، فيما تختتم الفعاليات الأحد بـ" كأس العمالقة"، وهو أيضاً لمسافة 100 كلم.

ويقام السباق تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويعقبه سباقان تأهيليان يوم الثلاثاء القادم الأول دولي لمسافة 100 كلم، والثاني أيضاً دولي لمسافة 120 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلجم مع السرج. وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة وفق شروط السباق.