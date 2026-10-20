دبي تكشف عن جدول الفعاليات الرياضية لشهر نوفمبر 2026.. وبرنامج «تحدي دبي للياقة»

كشف جدول فعاليات دبي عن برنامج شهر نوفمبر الحافل بأنشطة اللياقة البدنية والصحية والفعاليات الرياضية، وفي مقدمتها الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة، الذي يجمع سكان الإمارة وزوارها ضمن أنشطة مجتمعية ورياضية تُقام في مختلف أنحاء الإمارة، وتشمل ركوب الدراجات، وسباقات الجري والتجديف والترايثلون، وأنشطة اللياقة الجماعية واليوغا. ويوفر نوفمبر في دبي خيارات واسعة ومتنوعة من التجارب الممتعة، إلى جانب باقة من الفعاليات الرياضية الحية والأنشطة الحماسية.

تحدي دبي للياقة

تحدي دبي للياقة

● التاريخ: من 31 أكتوبر حتى 29 نوفمبر 2026

● الموقع: مختلف أنحاء المدينة

● التفاصيل: تنطلق الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة، داعيةً السكان والزوّار إلى ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً، ويتضمن البرنامج جلسات لياقة بدنية مجانية وفعاليات رياضية وأنشطة مجتمعية متنوعة تُقام في مختلف أنحاء الإمارة وتناسب جميع الأعمار والقدرات البدنية. وتشمل أبرز فعاليات هذا العام أنشطة جماعية مثل تحدي دبي للدراجات الهوائية، وتحدي دبي للجري، وتحدي دبي للتجديف، ودبي يوغا.

تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية «دي بي ورلد»:

● التاريخ: 1 نوفمبر 2026

● الموقع: شارع الشيخ زايد

● التفاصيل: تنطلق هذه الفعالية المجانية ضمن تحدي دبي للياقة، وتستقبل المشاركين من جميع الأعمار، حيث تتيح لهم الاختيار بين المسار العائلي عبر وسط مدينة دبي بطول 4 كلم مروراً ببرج خليفة، أو مسار شارع الشيخ زايد بطول 12 كلم.

تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي

● التاريخ: 7 و 8 نوفمبر 2026

● الموقع: سد حتّا

● التفاصيل: يتضمن التحدي يومين من الأنشطة المائية المجانية في سد حتّا، بما فيها جلسات التدريب على التجديف وقوفاً للبالغين وأفراد العائلة بإشراف مدرّبين، وتحدياتٍ جماعية، وتجارب التجديف بقوارب الكاياك الفردية والمزدوجة، إضافةً إلى جلسات اليوغا على ألواح التجديف عند الغروب للمسةٍ من الاسترخاء وسط المشاهد الجبلية الخلابة.

تحدي دبي للجري

● التاريخ: 22 نوفمبر 2026

● الموقع: شارع الشيخ زايد

● التفاصيل: ينطلق تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة بمشاركة مجموعة من محبي النشاط والرياضة من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، حيث يتيح لهم الجري على مسارات بطول 5 كلم أو 10 كلم، والاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم الإمارة.

دبي يوغا من إم هيرو

● التاريخ: 29 نوفمبر 2026

● التفاصيل: تُختتم فعاليات تحدي دبي للياقة بجلسة يوغا مجانية عند غروب الشمس بإشراف مدرّبين متخصصين، تتيح لسكان دبي وزوارها من جميع المستويات المشاركة في أنشطة صحية، مع مناطق مخصصة لاستقبال مختلف المشاركين، ويُشترط التسجيل المسبق.

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فريق دبي لكرة السلة - موسم 2026–2027

● التاريخ: حتى 16 أبريل 2027

● الموقع: كوكا كولا أرينا

● التفاصيل: يواصل فريق دبي لكرة السلة مشاركته في منافسات موسم 2026–2027 ضمن بطولتي الدوري الأوروبي والدوري الأدرياتيكي، حيث يخوض مباريات قوية وحماسية أمام نخبة من الأندية الأوروبية العريقة، مثل ريال مدريد وبرشلونة وأولمبياكوس وفنربخشة.

تحدي الوحول

● التاريخ: 31 أكتوبر و 1 نوفمبر 2026

● الموقع: ملعب ذا سيفنز

● التفاصيل: يقوم هذا التحدي على الخوض في الوحول وتجاوز العديد من العوائق المصممة لاختبار مستوى القوة البدنية للمشاركين وقدرتهم على التحمل والعمل الجماعي. ويتضمن التحدي مسارين بطول 5 كلم و 15 كلم، بالإضافة إلى سباق كيدز باي سبارتان المخصص للأطفال، والذي يضم مسارات عوائق بأطوال 1 كلم و1.5 كلم و3 كلم.

سباق حديقة مشرف للجري

● التاريخ: 1 نوفمبر 2026

● الموقع: حديقة مشرف الوطنية

● التفاصيل: يجوب السباق طرقاً محاطة بالأشجار والطبيعة الخضراء، ويُقام في إطار فعاليات تحدي دبي للياقة، ويضم مسارات بأطوال 3 كلم و5 كلم و10 كلم و21.1 كلم، يتيح للمشاركين من جميع مستويات اللياقة الاستمتاع بالمناظر الخلابة في واحدة من أكبر حدائق دبي.

سباق سكيتشرز برفورمانس الليلي 2

● التاريخ: 4 نوفمبر 2026

● الموقع: جسر الميدان

● التفاصيل: هو السباق الثاني ضمن سلسلة سباقات سكيتشرز برفورمانس الليلية الخمسة التي تُقام على جسر الميدان، يضم مسارات بأطوال 3 كلم و5 كلم و10 كلم، ويتيح للمشاركين الجري على جسر الميدان المضاء وسط إطلالات مميزة على معالم دبي المعمارية المتلألئة ليلاً، والحصول على قميص وميدالية عند اجتياز خط النهاية.

رالي دبي الصحراوي (باها)

● التاريخ: من 5 حتى 8 نوفمبر 2026

● الموقع: دبي فستيفال سيتي

● التفاصيل: يعود رالي دبي الصحراوي (باها)، الذي كان يُعرف سابقاً باسم رالي دبي الدولي، بتنظيم من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ليقدم منافسات حماسية ومسارات بتصاميم جديدة، مواصلاً بذلك تقليداً عريقاً في رياضة السيارات يعود تاريخه إلى عام 1979.

بطولة أوشن مان للسباحة في المياه المفتوحة

● التاريخ: 7 و 8 نوفمبر 2026

● الموقع: حديقة شاطئ الممزر

● التفاصيل: تجمع البطولة نخبة من السباحين المحترفين والهواة للمشاركة في ستة سباقات حماسية في المياه المفتوحة، بمسافات تتراوح بين 500 متر و10 كيلومترات. وتتضمن البطولة سباقات التتابع للفرق وفئات الشباب التي ترحّب بالسباحين المتمرسين في سباقات التحمل و المبتدئين الراغبين في خوض تجربتهم الأولى في سباقات السرعة في المياه المفتوحة.

نصف ماراثون بلس 500 سيتي 2026

● التاريخ: 8 نوفمبر 2026

● الموقع: مبنى البوابة، مركز دبي المالي العالمي

● التفاصيل: تدعو الدورة الثامنة من سباق نصف ماراثون بلس 500 سيتي محبّي الجري من مختلف المستويات إلى المشاركة في منافسات تمر عبر مركز دبي المالي العالمي. فيما تتوفّر مساراتٌ لمسافات متعدّدة تناسب كل مشارك، بأطوال 21 كلم و15 كلم و10 كلم و5 كلم. سواء كان الهدف تحقيق أفضل أداء شخصي أو خوض تحدٍ جديد.

سباق «سيغنا» للجري واللياقة البدنية

● التاريخ: 8 نوفمبر 2026

● الموقع: مدينة إكسبو دبي

● التفاصيل: تستضيف مدينة إكسبو دبي فعالية مجانية للجري واللياقة البدنية ومناسبة لجميع أفراد العائلة، ضمن تحدي دبي للياقة. ويمكن للمشاركين الاختيار بين سباقي الجري لمسافة 2.5 كلم و5 كلم، أو تجربة حصص اليوغا، أو التمارين عالية الكثافة، أو ركوب الدراجات الثابتة. ويُشترط التسجيل المسبق، مع توفر عدد محدود من الأماكن.

تراياثلون T100

● التاريخ: من 13 حتى 15 نوفمبر 2026

● الموقع: الممزر

● التفاصيل: تتيح منافسات تراياثلون T100 في دبي للمشاركين خوض سباق لمسافة 100 كلم، يجمع بين السباحة لمسافة 2 كلم وركوب الدراجات لمسافة 80 كلم والجري لمسافة 18 كلم، أو اختيار السباق الأقصر لمسافة التراياثلون الأولمبية. وإلى جانب منافسات الهواة والمحترفين، يمكن للجمهور الاستمتاع بالموسيقى الحية وعربات الطعام بالقرب من خط النهاية.

بطولة دبي الحضرية للحواجز للناشئين

● التاريخ: 14 نوفمبر 2026

● الموقع: نادي غرافيتي كاليستنكس، القوز

● التفاصيل: يستعرض الرياضيون الصغار مهاراتهم في اجتياز الحواجز خلال بطولة دبي الحضرية للحواجز المخصصة للناشئين في نادي غرافيتي كاليستنكس بمنطقة القوز. ويمكن للعائلات مشاهدة وتشجيع الصغار وهم يختبرون سرعتهم ورشاقتهم وسط أجواءٍ تنافسية وحماسية.

تحدّي «ذا وُم» 2026: معاً نحو القمّة

● التاريخ: 14 نوفمبر 2026

● الموقع: فندق «ذا ريتريت بالم دبي»

● التفاصيل: يجمع تحدي «ذا وُم» المشارِكات في فرق ثنائية ضمن فعالية للسيدات تحمل شعار معاً نحو القمة، وتضم تجربة للتجديف وقوفاً، وسباق جري يتخلّله تحدّيات لتقوية العضلات بإشراف مدرّبين متخصّصين، إلى جانب جلسة للتعافي تشمل حمّام ثلج وتمارين التنفس.

مهرجان الروح العربية

● التاريخ: 14 و 15 نوفمبر 2026

● الموقع: حديقة زعبيل

● التفاصيل: يدعو هذا المهرجان، الممتد على مدار يومين، المشاركين إلى تجديد نشاطهم من خلال التمارين البدنية واليقظة الذهنية والموسيقى والإبداع. ويقدم أكثر من 100 تجربة موزعة على 10 مناطق، تشمل حصص اللياقة البدنية والعلاجات الشاملة وورش العمل الإبداعية، إلى جانب المأكولات العضوية والأعمال الفنية والأنشطة العائلية.

سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني

● التاريخ: 15 نوفمبر 2026

● الموقع: حي دبي للتصميم

● التفاصيل: يهدف سباق الوحدة للجري إلى تعزيز قيم التنوع ودمج أصحاب الهمم في مختلف أنشطة الحياة الاجتماعية، ويتضمن مساراً للمشي أو الجري بطول 3 كلم، إلى جانب سباقين بتوقيت محدد لمسافتي 5 كلم و10 كلم. ويمكن للمشاركين الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والمأكولات في قرية السباق، فيما تُتاح المشاركة مجاناً لأصحاب الهمم ومرافقيهم.

سباق النيابة العامة للجري 2026

● التاريخ: 15 نوفمبر 2026

● الموقع: مقر النيابة العامة، دبي

● التفاصيل: يُقام سباق النيابة العامة للجري خلال فترة تحدي دبي للياقة، ويدعو أفراد المجتمع إلى المشاركة في سباق ينطلق خارج مبنى النيابة العامة في دبي، مع تخصيص جوائز مالية للفائزين.

منافسات «تيرف غيمز» دبي 2026

● التاريخ: 20 و 21 نوفمبر 2026

● الموقع: ملعب آي إس دي، مدينة دبي الرياضية

● التفاصيل: تتيح هذه المنافسات للفرق المكونة من ستة أعضاء، ثلاثة رجال وثلاث سيدات، فرصة اختبار مهاراتهم التكتيكية والاستراتيجية والعمل الجماعي من خلال مجموعة من التمارين المكثفة «اليومية»، و«المتوسطة»، و«النخبة» لاستقبال المشاركين من مختلف مستويات اللياقة البدنية، فيما تضيف المأكولات والموسيقى الحية وأجنحة الأنشطة مزيداً من الحيوية إلى أجواء الحدث.

المرحلة الثالثة من تحدي «سبينس» دبي 92 للدراجات الهوائية

● التاريخ: 22 نوفمبر 2026

● الموقع: مسار القدرة للدّراجات الهوائية

● التفاصيل: تتيح المرحلة الثالثة من تحدي «سبينس» للمشاركين تعزيز قدرتهم على التحمل استعداداً للتحدي الرئيسي الذي يمتد لمسافة 92 كلم، من خلال اختبار مسار بطول 65 كلم عبر المشهد الصحراوي في منطقة القدرة. وتوفر هذه الجولة لعشاق ركوب الدراجات فرصة لتحسين لياقتهم وقدرتهم على التحمل ضمن أجواءٍ جماعية حماسية.

بطولة الإمارات لرياضة الإنقاذ البحري 2026

● التاريخ: 24 نوفمبر 2026

● الموقع: أتلانتس، النخلة

● التفاصيل: تتيح البطولة للجمهور مشاهدة رجال الإنقاذ وهم يستعرضون لياقتهم البدنية ومهاراتهم في الإنقاذ وقدرتهم على العمل الجماعي، من خلال تحديات تحاكي حالات الطوارئ الواقعية. ويختبر المشاركون ضمن فرق أو بشكل فردي، إمكاناتهم في مجال إنقاذ الأرواح وقدرتهم على الاستجابة تحت الظروف الصعبة.

تحدي «هايروكس» دبي

● التاريخ: 27 و 28 نوفمبر 2026

● الموقع: مركز دبي للمعارض

● التفاصيل: تجمع بطولة هايروكس بين الجري وتمارين اللياقة الوظيفية ضمن سباق يستقبل الرياضيين من مختلف مستويات القدرة البدنية. وتتضمن المنافسات 8 محطات للتمارين، تشمل دفع الزلاجات الرياضية وتمارين البيربي والتجديف ورمي الكرة على الحائط، في تحدٍ يختبر القوة والقدرة على التحمل.

سباق «ألترا تريل دبي» 2026

● التاريخ: من 27 حتى 29 نوفمبر 2026

● الموقع: حتّا