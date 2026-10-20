4 ميداليات تفتتح حصاد أبطال الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

افتتح أبطال الإمارات سجل ميدالياتهم في النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»، الثلاثاء بحصد 4 ميداليات ملونة، بواقع فضية وثلاث برونزيات، في منافسات ألعاب القوى والدراجات، ضمن الحدث القاري الذي يستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة 2700 رياضي من 45 دولة يتنافسون في 18 رياضة.

وجاءت الميدالية الفضية عن طريق مريم الزيودي في نهائي دفع الجلة للسيدات لفئة F40، بعدما سجلت 8.03 أمتار، فيما حصد محمد عثمان برونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة لفئة T34، وأضاف أحمد الحوسني برونزية دفع الجلة لفئة F33، محققاً أفضل رقم شخصي بمسافة 9.76 أمتار، بينما أحرز عبدالله البلوشي برونزية سباق المطاردة الفردية للدراجات لمسافة 4000 متر لفئة C4 للرجال.

وبهذه الحصيلة، احتلت الإمارات المركز الخامس عربياً والعشرين في الترتيب العام، مع تطلع بعثتها إلى مواصلة حصد الميداليات في بقية منافسات الدورة، وعلى مستوى جدول الميداليات، عززت الصين صدارتها مع ختام منافسات الثلاثاء، بعدما رفعت رصيدها إلى 149 ميدالية، بينها 70 ذهبية، تلتها أوزبكستان بـ17 ذهبية، ثم اليابان بـ16 ذهبية، وجمهورية كوريا بـ12 ذهبية.

واطمأن الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، على البعثة الإماراتية، خلال اتصال هاتفي مع محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، رئيس الوفد، هنأ خلاله اللاعبين على البداية الإيجابية، مشيداً بما تحقق في مستهل المشاركة، ومتمنياً لأبطال الإمارات مواصلة تقديم مستويات مشرفة ورفع علم الدولة على منصات التتويج.

وشهدت منافسات ألعاب القوى تألق مريم الزيودي، التي حصدت فضية دفع الجلة للسيدات لفئة F40 بمسافة 8.03 أمتار، فيما نالت الأوزبكية مادينا مختوروفا الذهبية، وجاءت مواطنتها فاروغات محمدكولوفا في المركز الثالث.

وفي سباق 100 متر على الكراسي المتحركة لفئة T34، أحرز محمد عثمان البرونزية بزمن 15.13 ثانية، فيما حل أحمد النواد خامساً بزمن 15.79 ثانية، وذهبت الذهبية إلى التايلاندي راتانا تشايوات بزمن 14.84 ثانية، محققاً أفضل رقم آسيوي، بينما نال القطري علي أرشد الفضية.

وأضاف أحمد الحوسني ميدالية برونزية أخرى للإمارات في دفع الجلة لفئة F33، بعدما سجل 9.76 أمتار، محققاً أفضل رقم شخصي، فيما حلت سارة الجنيبي خامسة في نهائي المسابقة ذاتها. كما تأهل سالم الشحي إلى نهائي سباق 100 متر لفئة T54.

وفي الدراجات، أحرز عبدالله البلوشي برونزية سباق المطاردة الفردية لمسافة 4000 متر لفئة C4 للرجال، فيما نافس أحمد البدواوي على الميدالية البرونزية ضمن الفئة ذاتها، وخاضت سلامة الخاطري تصفيات سباق المطاردة الفردية لمسافة 4000 متر لفئة C4-5 للسيدات.

وفي بقية المنافسات، واصلت رئيسة الفلاسي مشاركتها في تصفيات فردي السيدات لفئة BC4 في البوتشيا، فيما خسرت سهام الرشيدي أمام الصينية شو تينغ بنتيجة 0-2 في الريشة الطائرة.

وفي رفعات القوة، حلت موزة الزيودي خامسة في نهائي وزن 55 كجم، فيما جاء سيف الزعابي سابعاً في نهائي وزن 72 كجم.

وفي الرماية، خاض ياسر الدرعي وفاطمة الكعبي تصفيات مسابقتي المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار للرجال والسيدات لفئة SH1، فيما شارك حمد المنصوري وسيف النعيمي في تصفيات البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار من الوضع الراقد لفئة SH1.

وفي منافسات البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار من الوضع الراقد لفئة SH2، شارك سعيد البلوشي وسيف الظاهري ومنى حسن، وتأهل البلوشي إلى النهائي بعدما حل خامساً في التصفيات، قبل أن ينهي المنافسات في المركز السابع برصيد 147.3 نقطة.