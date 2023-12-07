إغلاق باب التسجيل في السباقات التراثية بمهرجان «السلع»

حدد نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اليوم، موعداً لإغلاق باب التسجيل للمشاركة في سباقي المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وبراكة للبوانيش، حيث ينظمهما النادي ضمن فعاليات مهرجان السلع البحري في نسخته الثالثة، الذي يقام من السادس إلى 10 الجاري، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

ويتوقع أن تتجاوز المشاركة في سباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً أكثر من 100 محمل، وأكثر من 60 في سباق براكة للبوانيش.

وأشاد رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية خليفة الرميثي، بالإقبال الكبير على المشاركة في السباقين، والحرص على تقديم الطلبات منذ الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل.