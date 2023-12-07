«أبوظبي للزوارق السريعة» ينشد لقب مهرجان خورفكان البحري

يخوض فريق أبوظبي للزوارق السريعة، اليوم، تحدياً صعباً مع انطلاق السباق الرئيس الأول للجولة الأولى من بطولة الإمارات للفئة الثالثة، والمقامة في مدينة خورفكان، ضمن مهرجان خورفكان البحري.

وتنطلق البطولة اليوم مع السباق الرئيس الأول وسباق أفضل زمن، ثم تختتم مع السباق الرئيس غداً وتتويج الأبطال والأوائل.

ويشارك فريق أبوظبي بزورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، وزورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، حيث يطمح كلا الزورقين إلى المراكز الأولى. وينافس الفريق على حصد النقاط في كل المراحل الأولى والثانية في جولة الافتتاح، وكي يسجل بداية قوية للموسم الحالي، وأيضاً محاولة الوصول لأفضل المراكز منذ بداية الموسم.

من جانبه، أكد مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، أن فريق أبوظبي في قمة جاهزيته من أجل المشاركة في جولة قوية من جولات الفئة الثالثة.