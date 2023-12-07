3 تحديات صعبة أمام شرودر مع النصر

ظهر فريق النصر بشكل مميز خلال الشوط الأول من مباراة الوحدة في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ونجح في التقدّم قبل أن يتعادل الوحدة ويمتلك الكرة في آخر 20 دقيقة، بسبب ضعف اللياقة البدنية للفريق بشكل عام، باستثناء المستوى المميز الذي قدّمه حارس النصر أحمد شامبيه، الذي تصدى لأكثر من ثلاثة أهداف محققة. ويواجه المدرب الجديد، الهولندي شرودر، الذي كان لقاء الوحدة الأول له مع النصر، ثلاثة تحديات صعبة خلال 7 أيام، حيث يخوض ثلاث مباريات بالغة الأهمية.

ويلتقي النصر خورفكان في التاسع من الجاري بدوري أدنوك للمحترفين، ثم يخرج لمواجهة العين في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في 12 من الشهر نفسه، ثم يواجه عجمان في الدوري يوم 16 منه. وتعد هذه المباريات مهمة للغاية للفريق، سواء في الدوري أو الكأس التي سيحتاج فيها إلى الفوز على العين بفارق ثلاثة أهداف، بعد أن خسر ذهاباً بـ0-2.

ويبرز التحدي الأول أمام المدرب الهولندي، وهو معالجة الهبوط الكبير في المستوى البدني للاعبي النصر في آخر 20 دقيقة من مباراة الوحدة، خصوصاً أن الفترة المقبلة ستحتاج إلى جاهزية بدنية عالية جداً، إلى جانب إشكالية إيجاد البديل المناسب، خصوصاً في ظل غياب النجم المغربي عادل تاعرابت، الذي ظهر تأثير غيابه واضحاً في لقاء الوحدة، خصوصاً على مستوى صناعة اللعب، إلى جانب أن أي لاعب مميز يغيب سيجد المدرب صعوبة في تعويضه، نظراً لضعف دكة البدلاء.

وثالث التحديات هو ضعف الانضباط التكتيكي لدى الفريق الذي كلفه الكثير هذا الموسم، إذ يعاني في مباريات عدة، يكون فيها متقدماً، ثم يتراجع بعد ذلك.

التحديات الـ 3:

- تراجع مستوى اللياقة البدنية للاعبي النصر في الشوط الثاني.

- غياب البديل الجيد بسبب ضعف دكة البدلاء.

- غياب الانضباط التكتيكي في أوقات مهمة من المباريات.