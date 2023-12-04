تأهل العربي ودبا الفجيرة إلى دور الـ 16 في الكأس

تأهل فريقا العربي ودبا الفجيرة، أمس، إلى منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وذلك بعد فوز العربي على دبا الحصن بهدف لصفر، في المباراة التي أقيمت على ملعب دبا الحصن، وسجل هدف الفوز البرازيلي اديلتون جونيور في الدقيقة 16 من المباراة. وبالنتيجة نفسها فاز دبا الفجيرة على ضيفه الجزيرة الحمراء بهدف سجله البديل المقيم العماني محمد المربوعي في الدقيقة 88 من المباراة.

وسيخوض ممثلا أندية الهواة في مسابقة دوري الدرجة الأولى، الدور المقبل في الكأس، أمام فرق دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بحسب نظام البطولة.

ونجح دبا الفجيرة من الفوز بثلاث مباريات على كل من الفجيرة بهدف نظيف، والعروبة برباعية نظيفة، قبل أن يهزم الجزيرة الحمراء بهدف نظيف في المرحلة الأخيرة من الدور التمهيدي أمس، كما سبق لدبا الفجيرة في المواسم الماضية خوض منافسات دور الـ16 مرات عديدة.

في المقابل، يحسب لفريق العربي، بقيادة مدربه الجزائري فؤاد بومضل، الوصول إلى دور الـ16 بعد فوزه على التعاون بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على «غلف إف سي» بضربات الترجيح، قبل أن يفوز على دبا الحصن بهدف لصفر.

• فاز العربي على دبا الحصن بنتيجة 1 - صفر، وبالنتيجة نفسها فاز دبا الفجيرة على الجزيرة الحمراء.