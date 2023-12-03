الوصل يتقدّم بأناقة أمام العين

تقدّم الوصل بأناقة أمام العين أقرب مطارديه على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، وفرض فارق خمس نقاط بينهما على سلّم الترتيب، بعد فوزه على ضيفه البطائح 4-1، في الجولة التاسعة، إذ رفع «الإمبراطور» رصيده إلى 23 نقطة، مقابل 18 نقطة للعين الذي تم تأجيل مباراته مع خورفكان في هذه الجولة، لمنحه فرصة الاستعداد لمباراته في دوري أبطال آسيا.

وتقمّص العاجي أداما ديالو دور زميله فابيو ليما، وسجل هدفين حاسمين خلال لقاء أمس، وهي الثنائية الثانية له منذ انضمامه إلى «الإمبراطور»، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 16 بعد مجهود فردي ومهاري، لكن زميله المدافع سفيان بوفتيني سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42، وفيما بدا أن المهمة أصبحت أكثر تعقيداً، أحرز ديالو الهدف الثاني في الدقيقة 66 بتسديدة رائعة. وسهّل الهدفان اللذان سجلهما اللاعب العاجي مهمة الفريق «المتصدّر»، قبل أن يضيف ألكسيس بيريز الهدف الثالث في الدقيقة 86، وهاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 88، ليحصد الفريق النقاط الثلاث، بينما تجمّدت نقاط البطائح عند محطة 12 نقطة، متراجعاً للمركز الثامن.

وفي مباراة ثانية، استعاد فريق الجزيرة طريق الانتصارات، وقفز إلى المركز الخامس بعد أن يضيف النقطة الـ14 في رصيده، إثر فوزه السهل خارج ملعبه على حساب بني ياس 4-1، في المواجهة التي أقيمت على في الشامخة.

وكان أصحاب الأرض قد أكملوا اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34، بعد طرد المدافع جواو فيكتور، وتسببت الهزيمة في تجمّد نقاطهم عند 13 نقطة، والتراجع إلى المركز السابع.

ولم يَجد الجزيرة صعوبة تذكر في الحصول على النقاط كاملة، إذ قصّ شريط أهداف اللقاء مبكراً، وتحديداً في الدقيقة الخامسة بواسطة نيسكينز كيبانو، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 28 و65، وقلّص أصحاب الأرض النتيجة بواسطة تاولانت سيفيري في الدقيقة 75، لكن لاعب الجزيرة برونو أوليفيرا أمّن الفوز بالهدف الرابع في الدقيقة 79.