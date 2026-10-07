حلم اللقب الثالث يتبخر.. «الأبيض» يخسر «خليجي 27» أمام السعودية

خسر المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي (0-2)، أمس، في المباراة النهائية لبطولة «خليجي 27» لكرة القدم، التي حضرها نحو 63 ألف متفرج بمدينة جدة، ليُتوّج «الأخضر» باللقب الرابع في تاريخه، بينما فقد «الأبيض» فرصة الفوز باللقب الثالث، وسط حسرة كبيرة للجمهور الإماراتي في ملعب «الإنماء».

بدأ «الأبيض» المباراة بمحاولة التقدم الهجومي، وظهر ذلك مبكراً من خلال تحرك نيكولاس خيمينيز داخل الثلث الهجومي، وكاد يترجم ذلك إلى هدف في الدقيقة الرابعة عندما سدد مقصية خلفية مرت فوق عارضة محمد العويس.

وفي المقابل، تعامل المنتخب السعودي مع ضغط «الأبيض» بالتحول السريع، ونجح في افتتاح التسجيل (11) بعد تسديدة همام الهمامي التي اصطدمت ببرونو أوليفيرا وغيّرت اتجاهها، لتُصعب مهمة الحارس خالد عيسى، وتمنح أصحاب الأرض التقدم.

وقبل أن يستفيق لاعبو المنتخب ويعيدوا تنظيم صفوفهم، استقبلت شباك «الأبيض» الهدف الثاني (13) حينما استغل فراس البريكان وجود مساحة داخل منطقة الجزاء، وتسلم الكرة قبل أن يسددها بقوة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى خالد عيسى، وتحولت المباراة بعد ذلك إلى صراع على المساحات، حيث سعى المنتخب الوطني إلى تقليص الفارق من خلال زيادة عدد اللاعبين في الثلث الهجومي، فيما تراجع المنتخب السعودي إلى تنظيم دفاعي أكثر تحفظاً، مع الاعتماد على الكرات الطويلة عند استعادة الكرة حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.