بالركلات وبراعة العويس.. السعودية إلى نهائي «خليجي 27»

قاد الحارس السعودي المتألق محمد العويس منتخب بلاده إلى المباراة النهائية في بطولة «خليجي 27» بتصديه إلى ركلتين ترجيحيتين أمام المنتخب القطري، أمس، بمدينة جدة، بعد مباراة ماراثونية انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن تُحسم من علامة الجزاء 3-2، أمام 51 ألف متفرج في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأبدع العويس في رد كرتي جابر جاسم وخوخي بوعلام فيما سدد المعز علي أعلى العارضة، أما حارس قطر محمود أبوندى فتصدى لركلتي حسان تمبكتي وفراس البريكان لكن «العنابي» ودع البطولة.

وجاءت أولى المحاولات الخطرة في المباراة لمصلحة المنتخب السعودي، بعدما سدد فراس البريكان كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11، لكن الحارس القطري محمود أبوندى تصدى لها ببراعة، قبل أن يعود للتألق مجدداً في الدقيقة 20، ويبعد تسديدة قوية لصالح أبوشامات من خارج المنطقة.

وكثف المنتخب السعودي محاولاته الهجومية بحثاً عن افتتاح التسجيل، وكاد سلطان مندش أن يمنح «الأخضر» التقدم في الدقيقة 38، عندما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن أبوندى كان لها بالمرصاد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ المنتخب القطري الشوط الثاني بمحاولات هجومية، قبل أن يستعيد المنتخب السعودي زمام المبادرة، ويفرض أفضليته على مجريات اللعب، مواصلاً البحث عن هدف التقدم.

وفي الدقيقة 55، تدخل أبوندى في توقيت مناسب، عندما خرج من مرماه لقطع كرة عرضية، قبل أن يتعرض لإصابة إثر اصطدامه بعبدالإله العمري، لكنه تلقى العلاج واستكمل المباراة.

ومع استمرار التعادل، أجرى المنتخب السعودي تغييرات لتنشيط خطه الهجومي، بدخول عبدالله الحمدان ومحمد القحطاني، فيما دفع المنتخب القطري بأدميلسون جونيور بدلاً من أكرم عفيف، وسط اعتراض الأخير على قرار استبداله.

وشدد «الأخضر» ضغطه في الدقائق الأخيرة، وكاد فراس البريكان أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 81 بتسديدة قوية، لكن أبوندى تألق مجدداً وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي المقابل، كاد المنتخب القطري أن يخطف هدفاً ثميناً في الدقيقة 89، بعدما خطف أدميلسون جونيور الكرة وانطلق نحو المرمى، قبل أن يطلق تسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس السعودي محمد العويس.

ولم ينجح أي من المنتخبين في هز الشباك خلال الوقت الأصلي، ليحتكم الطرفان إلى شوطين إضافيين ولم تحسم المواجهة إلا بالركلات لمصلحة السعودية.