النصر ينعى مدربه أليكساندر جاليتش

أعلن نادي النصر الإماراتي وفاة مدرب اللياقة البدنية في النادي أليكساندر جاليتش، الذي وافته المنية، وكان المدرب متواجد ضمن الطاقم الفني والإداري مع المدرب الصربي غوران الذي تمت إقالته من النادي عقب تدهور نتائج الفريق في بطولة الدوري.

وطالب النادي في بيانه من الجميع تحري الدقة في ما يتم تداوله من أخبار تخص النادي أو منتسبيه وعدم الخوض في أيه شائعات.