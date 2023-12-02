«يونايتد» يرتقي إلى المركز السادس في دوري «الهواة»

حقق فريق «يونايتد إف سي» فوزاً ثميناً على حساب فريق «غلف يونايتد» بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى. وبذلك ارتفع رصيد «يونايتد إف سي» إلى 14 نقطة في المركز السادس، بعد أن كان في المركز 13 قبل المباراة، بينما تجمّد رصيد «غلف يونايتد» عند النقطة 10 في المركز 14.

وسجل هدفي الفائز، الأرجنتيني لويس مارسيلو توريس في الدقيقتين (48 و55)، بينما سجل لـ«غلف يونايتد» الألماني مايك غباجي في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة يكون فريق «يونايتد إف سي» قد رد الاعتبار لخسارته السابقة ووداعه من مسابقة الكأس أمام «غلف يونايتد».

وكان «غلف يونايتد» قد ودّع بدوره، الكأس، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام العربي بعد التعادل 2-2.

يذكر أن أندية دوري الدرجة الأولى ستخوض مباريات الدور الرابع ضمن المرحلة التمهيدية في بطولة الكأس غداً، حين يلتقي فريق دبا الحصن مع ضيفه العربي الساعة 16:35 عصراً، وفي التوقيت نفسه يخوض دبا مباراة مهمة أمام ضيفه الجزيرة الحمراء.