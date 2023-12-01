مواجهة متكافئة في دوري الدرجة الأولى

يستضيف استاد مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي عند الساعة 16:45 من مساء اليوم لقاء فريقي «غلف يونايتد» مع «يونايتد إف سي» في آخر مباريات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى. ويبلغ رصيد «يونايتد إف سي» 11 نقطة في المركز 13، بينما غلف يونايتد له 10 نقاط في المركز 14، وتعتبر المباراة قمة كروية مرتقبة فنياً، إذ إنها تجمع الفريقين الصاعدين من الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية، وأيضاً لأن نتيجة المباراة يمكنها أن تنقل الفائز لترتيب مميز، إذ سيضع فوز «يونايتد إف سي» في المركز السادس، ويضع «غلف يونايتد» في وسط الترتيب مع الفرق التي تمتلك 13 نقطة.