شباب الأهلي يُجهّز لوكا وإيغور لمواجهة الشارقة

أكد مصدر في نادي شباب الأهلي، أن «الفرسان» سيستعيد خدمات نجميه، الصربي لوكا ميليفويفيتش، والبرازيلي إيغور جيسوس، أمام الشارقة في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين. وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»، إن لوكا غاب عن قمة العين في الجولة الثامنة بداعي الإيقاف، بعدما حصل على بطاقة حمراء في مباراة النصر في الجولة السادسة، ليغيب عن مباراتي الفريق ضد كلباء والعين، بينما اقترب إيغور من التعافي من الإصابة التي تعرّض لها في سبتمبر الماضي قبل مباراة الوحدة في الجولة الرابعة من الدوري.

وأشار إلى أن لاعب الوسط الصربي سيعود إلى قائمة شباب الأهلي، استعداداً لمواجهة الوصل في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في 11 ديسمبر المقبل على استاد الوصل في زعبيل، والأمر نفسه بالنسبة لإيغور الذي سيكون جاهزاً للعودة إلى مباريات الدوري، حيث يحتاج إلى أسبوعين على أقصى تقدير حتى يكون جاهزاً للمشاركة، ما يؤهله لدخول قائمة الفريق في القمة المرتقبة أمام الشارقة التي تم تأجيلها حتى 20 ديسمبر المقبل، بداعي مشاركة «الملك» في دوري أبطال آسيا.

وتعد عودة إيغور إلى شباب الأهلي بمثابة «الإنقاذ» لخط هجوم الفريق الذي عانى في الفترة الماضية من الغيابات، خصوصاً بعدما أجرى اللاعب مؤنس دبور، عملية جراحية سيغيب على إثرها لفترة طويلة، وهو ما ظهر تأثيره في مباراة العين التي أهدر فيها اللاعب البرازيلي الشاب، ماتيوس ليما، أكثر من فرصة محققة، أسهمت في خسارة الفريق بثلاثة أهداف دون رد، وتلقيه الهزيمة الأولى في الدوري خلال الموسم الحالي، ليتراجع حامل اللقب إلى المركز الثالث في لائحة الترتيب.

من جهة أخرى، تقدّم عدد من اللاعبين في شباب الأهلي، بالاعتذار إلى جمهور النادي عن الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام العين، إذ نشر الدولي يحيى الغساني تغريدة على حسابه في «إكس»، مؤكداً أن الخسارة لن تؤثر في طموحات الفريق. وقال: «خسرنا نعم، لكن الهزيمة ليست نهاية المطاف، والقوي من يتدارك أخطاءه ويجعلها سبباً في نهوضه من جديد. ردة فعل اللاعبين ستكون إيجابية، وشكراً لكل من ساندنا من القلب».

من جانبه قال لاعب الوسط، عبدالله النقبي، في تصريح صحافي: «جمهورنا الغالي كل الشكر لكم على الحضور والتشجيع وحقكم علينا، ونعدكم بمواصلة القتال من أجلكم»، بينما توجّه أيضاً الدولي، حارب عبدالله، بالشكر إلى الجمهور، وقال: «كلمة شكراً لن توفيكم حقكم، عتابكم محبة للفريق، ونعدكم بالتعويض في المباريات المقبلة».

• مواجهة شباب الأهلي والشارقة في الجولة التاسعة من الدوري تأجلت إلى 20 ديسمبر بسبب مشاركة «الملك» في دوري أبطال آسيا.