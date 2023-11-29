شباب الأهلي يطارد صدارة دوري السلة من بوابة الوصل

يطارد حامل اللقب، فريق السلة في نادي شباب الأهلي، صدارة الترتيب في بطولة الدوري العام، حين يحل في السابعة مساءً ضيفاً على جاره الوصل لحساب الجولة الـ10 من الدور التمهيدي للبطولة.

وتستكمل الجولة يوم غدٍ بإقامة مباراتين، إذ يحل الوحدة ضيفاً على البطائح، على أن يستضيف الشارقة فريق الظفرة. وتشهد الجولة خضوع فريق النصر المتصدر برصيد 16 نقطة، لمرحلة الراحة الإجبارية، في ظل اقتصار المنافسة في بطولة الدوري لمرحلة الرجال على سبعة أندية فقط.

ويطمح شباب الأهلي صاحب رصيد 15 نقطة، ومركز وصافة الترتيب، لتحقيق فوزٍ يضمن له الصدارة المؤقتة، فيما ينشد الوصل صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة، تحقيق فوزٍ يقربه من فرق الصدارة.

ويدرك شباب الأهلي القادم من انتصارٍ عريض السبت الماضي على الوحدة بنتيجة (104-77)، أهمية الفوز في لقاء الوصل، لما تمثله المباراة من بروفة ختامية لـ«فرسان السلة» قبل خوض مباراتين من العيار الثقيل، بالتوجه في الخامس من ديسمبر المقبل إلى الكويت للقاء فريق كاظمة في الجولة الثانية من دوري «سوبر-غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية، قبل العودة إلى منافسات الدوري المحلي يوم 10 من الشهر ذاته بلقاء صعب أمام الشارقة لحساب الجولة الـ11.